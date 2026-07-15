Carlos Gutiérrez, veterinario: "Cuidado con las plantas que compras porque pueden ser tóxicas para tu gato"

Las claves

Las claves Generado con IA El veterinario Carlos Gutiérrez advierte que algunas plantas comunes pueden ser tóxicas para los gatos y recomienda informarse antes de introducirlas en casa. Entre las especies seguras para convivir con gatos destaca la amaranta, el helecho Boston Fern, los rosales pitiminí sin espinas y la fitonia. El experto señala que los gatos suelen sentir curiosidad por las plantas y tienden a mordisquearlas, por lo que es fundamental elegir especies no tóxicas. Plantas como los lirios o la flor de Pascua pueden provocar intoxicaciones en los felinos, por lo que conviene consultar fuentes fiables antes de comprar.

Compartir la vivienda con un gato y varias plantas de interior es perfectamente posible, siempre que se elijan especies adecuadas. El veterinario Carlos Gutiérrez insiste en que algunas plantas muy comunes pueden ser peligrosas para los felinos, por lo que recomienda informarse antes de incorporarlas al hogar.

El experto explica que los gatos suelen sentir una gran curiosidad por las hojas, los tallos y las macetas. En muchos casos las mordisquean o juegan con ellas, un comportamiento completamente normal que obliga a extremar las precauciones cuando se introducen nuevas plantas en casa.

Entre las especies que considera completamente seguras destaca la amaranta, una planta que mantiene desde hace años en su vivienda. Además de no representar ningún riesgo para los gatos, señala que resulta sencilla de cuidar y necesita pocos riegos, siempre situada junto a una ventana con luz indirecta.

Eso sí, recuerda que su porte colgante puede despertar todavía más el interés de algunos felinos. Precisamente por esa forma de crecimiento, muchos gatos intentan alcanzarla para jugar con sus hojas, aunque hacerlo no supone un problema si la planta es segura.

Otra de las opciones que menciona es el helecho Boston Fern. Gutiérrez aclara que es importante diferenciarlo de otros tipos de helechos, ya que bajo ese nombre existen numerosas variedades y algunas de ellas podrían no ser aptas para convivir con gatos.

Según explica, el Boston Fern necesita algo de agua y no demasiada luz para desarrollarse correctamente. Aunque reconoce que no logró mantener el suyo durante mucho tiempo, asegura que puede ser una excelente alternativa para quienes tengan mayor facilidad con el cuidado de las plantas.

También recomienda los rosales pitiminí sin espinas, una variedad que asegura es segura para los gatos. En su caso, comenta que su propio felino no deja crecer los brotes porque los mordisquea constantemente, atraído por la textura blanda de los tallos.

La fitonia completa la selección de plantas mencionadas por el veterinario. Destaca especialmente el aspecto decorativo de sus hojas y la amplia variedad de modelos disponibles, lo que permite encontrar fácilmente una opción adaptada a cualquier estilo de decoración sin comprometer la seguridad del animal.

Finalmente, Gutiérrez recuerda que existen plantas muy habituales capaces de provocar intoxicaciones en los gatos, como los lirios o la flor de Pascua o Navidad. Por ello aconseja comprobar siempre si una especie es segura antes de llevarla a casa y consultar bases de datos especializadas cuando exista cualquier duda.