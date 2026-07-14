Alejandro Sáez, meteorólogo: "Recordaremos estos veranos como los más frescos de nuestras vidas dentro de 20 años"

Las claves

Las claves Generado con IA El meteorólogo Alejandro Sáez advierte que los actuales veranos podrían ser los más frescos que experimentaremos en las próximas décadas. El aumento de las olas de calor y temperaturas extremas es consecuencia del avance acelerado del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los modelos climáticos pronostican que las temperaturas récord y el calor extremo pasarán a ser habituales en verano, especialmente en Europa. Se estima que para 2050, cerca de la mitad de la población europea enfrentará niveles incapacitantes de estrés térmico durante el verano si no se toman medidas urgentes.

El meteorólogo Alejandro Sáez, especialista de la OMM, avisa sobre las olas de calor extremo actuales, que podrían ser las más leves que experimente la humanidad en las próximas décadas.

Durante una de sus recientes intervenciones en medios internacionales, el experto fue tajante al señalar que la ciudadanía debe prepararse para un cambio drástico en los siguientes años, afirmando que lo más probable es que la sociedad actual esté experimentando los veranos más frescos del resto de sus vidas.

Esto, por supuesto, es debido a la velocidad a la que avanza el cambio climático. Se trata de una contundente afirmación y no es un hecho aislado, sino que cuenta con el respaldo y el consenso científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Los modelos climáticos globales indican que las temperaturas extremas y los récords históricos registrados en los últimos años dejarán de ser anomalías meteorológicas para convertirse en la norma habitual de la temporada estival, transformando por completo la percepción térmica de la población global.

Llegarán más olas de calor

"Es posible que estos episodios de calor extremo sean los más leves del resto de nuestras vidas", afirma Sáez a través de France 24. Los principales factores detrás de esta proyección irreversible son el aumento continuado de las emisiones de gases de efecto invernadero y la acumulación de energía térmica en la atmósfera.

Los científicos alertan de que este fenómeno no solo elevará las temperaturas medias de forma sostenida, también provocará que los periodos de canícula sean cada vez más severos y difíciles de mitigar en áreas urbanas, haciendo así que el clima sea cada vez más difícil de tolerar.

El escenario es especialmente crítico para el continente europeo, una región que se está calentando notablemente más rápido que la media mundial debido al rápido incremento térmico de los mares circundantes y la pérdida de la cubierta de nieve.

Según las proyecciones meteorológicas oficiales, si no se implementan medidas urgentes de adaptación y mitigación, se estima que para el año 2050 cerca de la mitad de la población europea se verá expuesta a niveles elevados e incapacitantes de estrés térmico durante las temporadas de verano.

Actualmente, los termómetros ya pueden llegar a superar con facilidad los 40 grados centígrados en nuestro país, pero puede que todo esto se quede en un "agradable" recuerdo si los expertos del sector están en lo cierto, puesto que acabarán subiendo bastante más con el tiempo.