Un albañil sevillano en Países Bajos: "En las casetas tenemos un dispensador de crema solar. En España nos vendría bien"

Imagen de archivo de trabajadores de la construcción durante su jornada laboral en Valladolid. R. García EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Un albañil sevillano muestra en TikTok las diferencias en seguridad laboral entre España y Países Bajos. En las casetas de obra de Ámsterdam, los trabajadores disponen de dispensadores gratuitos de crema solar, baños amplios y salas de descanso bien equipadas. El vídeo ha generado debate en redes sobre la cultura laboral y la protección de los empleados en el sector de la construcción. Cada vez más profesionales españoles de la construcción emigran al norte de Europa atraídos por mejores salarios y condiciones laborales.

Un albañil sevillano que trabaja en Países Bajos se ha convertido en inesperado altavoz de las diferencias en seguridad laboral al mostrar en TikTok que, en las casetas de obra de Ámsterdam, los trabajadores cuentan con dispensadores de crema solar de uso gratuito.

El protagonista del vídeo, conocido en redes como sevillanoenholanda, grabó un recorrido por las instalaciones de la obra donde trabaja, pensadas para descansar, cambiarse de ropa o comer en un entorno que sorprende por su nivel de equipamiento y limpieza.

"Esto es un vídeo para todo el gremio de la construcción, mirad esta obra en Holanda", arranca el albañil, antes de enseñar un baño amplio, correctamente ventilado y con varios sanitarios, que él mismo contrapone de forma implícita a las precarias casetas que muchos compañeros conocen en España.

En las imágenes, detalla cómo los operarios disponen de lavabos separados, jabón con arena para eliminar la suciedad más incrustada y, junto a los dispensadores habituales, un surtidor específico de crema solar, pensado —subraya— "para no quemarte" durante las jornadas a la intemperie.

"Más adelantados que nosotros"

El vídeo muestra también vestuarios con bancos y taquillas, así como una sala equipada con cocina básica, fregadero, nevera y una máquina de café con selección táctil, un espacio que normaliza la pausa y convierte el descanso en una parte integrada de la jornada laboral.

Aunque la publicación dura apenas unos segundos, el albañil resume su impresión con una frase que vertebra el relato: "Esto es Holanda, van más adelantados que nosotros en todos los aspectos, pero vamos, en todo", un juicio que excede la anécdota y apunta al modelo de bienestar.

En la sección de comentarios, más de 1.200 usuarios han aportado reacciones que combinan ironía y resignación, con mensajes que celebran el dispensador de crema solar mientras deslizan la sospecha de que un sistema similar, en una obra española, no tardaría en desaparecer.

"Lo de la crema aquí vendría bien, macho, para rellenar el bote de la playa", escribe un internauta, mientras otro apunta que "los países nórdicos nos llevan años luz en todo", utilizando el ejemplo del baño de obra como síntoma de una cultura laboral más protectora.

También aflora el escepticismo: “Sabemos perfectamente que, como eso lo pongan aquí, al día siguiente no hay nada”, lamenta otro usuario, cristalizando la sensación de distancia entre la normativa que existe sobre el papel y lo que, en la práctica, se encuentra en demasiadas obras españolas.

Más allá del tono viral, el caso del albañil sevillano enlaza con un fenómeno creciente: el salto de profesionales de la construcción a Países Bajos u otros países del norte de Europa, atraídos por salarios más altos, contratos más estables y mejores coberturas en materia de salud laboral.

En España, donde las olas de calor son cada vez más frecuentes y prolongadas, la escena obliga a preguntarse si no ha llegado el momento de revisar protocolos, inspecciones y cultura empresarial para cerrar una brecha que los propios trabajadores perciben.