Los veterinarios coinciden: los cachorros de criaderos precarios arrastran problemas incluso en buenos hogares

Las claves

Las claves Generado con IA Los cachorros procedentes de criaderos precarios pueden arrastrar problemas de salud y conducta incluso tras llegar a un buen hogar. Un estudio del Royal Veterinary College mostró que los perros adquiridos en fuentes ilegales o de bajo bienestar desarrollan más enfermedades y dificultades de comportamiento. Separar a los cachorros de su madre demasiado pronto afecta negativamente su socialización y bienestar futuro. La nueva legislación en España exige la venta directa de criadores registrados, con requisitos de edad mínima y documentación para proteger a los animales.

Adoptar o comprar un cachorro suele contarse como un nuevo comienzo. Llega a una casa segura, con comida, cariño, vacunas y una familia dispuesta a cuidarlo. Pero los veterinarios llevan tiempo advirtiendo de algo incómodo.

La idea de que con amor se arregla todo no siempre se cumple. Un cachorro criado en malas condiciones puede arrastrar problemas de salud y conducta mucho después de haber salido del criadero donde nació.

El dato más reciente procede del Royal Veterinary College. Un estudio longitudinal con 985 cachorros adquiridos durante la pandemia concluyó que los perros comprados en fuentes ilegales o de bajo bienestar tenían más problemas de salud posteriores.

La frase de Rowena Packer, investigadora del RVC, resume el hallazgo: algunas personas creen que, cuando el cachorro llega a una casa y recibe cariño, sus primeras semanas dejan de importar. “Nuestros resultados no respaldan eso”.

El estudio identificó señales muy concretas. Los cachorros vendidos ilegalmente antes de las seis semanas sufrían casi tres problemas de salud adicionales a los 21 meses frente a los vendidos con más edad.

Ese detalle importa porque la madre no es solo una garantía visual para el comprador. En las primeras semanas, el cachorro aprende límites, interacción social, regulación emocional y señales básicas de comunicación con otros perros.

Mantiene a la madre dentro del mismo sistema de explotación

Separarlo demasiado pronto puede dejar una huella difícil de borrar. La RSPCA considera que ocho semanas es la edad mínima aceptable para separar a un cachorro de su madre, siempre que ya esté destetado.

El problema no se limita a una enfermedad puntual. En el estudio del RVC, el 91,1% de los cachorros había sufrido al menos un problema de salud a los 21 meses, con dolencias digestivas, cutáneas, oculares y respiratorias.

Más de la mitad necesitó tratamiento veterinario por al menos un problema de salud. Además, casi uno de cada cuatro propietarios reconoció haber gastado más en veterinario de lo previsto tras adquirir el cachorro.

La conducta también puede quedar marcada. PDSA advierte de que los cachorros procedentes de granjas de cachorros tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades y problemas de comportamiento a largo plazo, a menudo sin que el comprador lo sepa.

La explicación está en el entorno. En criaderos precarios, los cachorros pueden crecer sin higiene suficiente, espacio, atención veterinaria, vacunación, desparasitación, contacto humano positivo o exposición normal a sonidos, superficies y rutinas domésticas.

Ahí aparece una de las ventanas más importantes. La American Veterinary Society of Animal Behavior señala que los tres primeros meses son el periodo principal de socialización, cuando el cachorro debe conocer personas, animales y entornos seguros.

Si esas semanas se pierden en una jaula, almacén o transporte largo, el nuevo dueño no recibe un cachorro que empieza desde cero. Puede llegar con miedo, hipervigilancia, dependencia excesiva o dificultades de adaptación.

Eso no significa que todos los perros de criaderos precarios estén condenados. Muchos mejoran con veterinarios, educación amable, rutinas y paciencia. Pero el punto científico es otro: un buen hogar ayuda, aunque no siempre borra el comienzo.

Los estudios sobre perros vendidos como cachorros en tiendas apuntan en la misma dirección. Franklin D. McMillan y colaboradores hallaron más agresividad, miedos, problemas de separación y suciedad en casa frente a perros de criadores no comerciales.

La razón puede estar en una mezcla de factores. Mala selección genética, madres estresadas, separación temprana, transporte, falta de socialización y entornos pobres pueden sumarse antes de que el cachorro llegue a su familia definitiva.

Por eso los veterinarios insisten tanto en ver a la madre con los cachorros. No basta con que el animal parezca limpio o simpático el día de la entrega: hay que conocer origen, entorno y documentación.

También conviene desconfiar de vendedores que no enseñan la madre, ofrecen muchas razas, entregan en aparcamientos, impiden ver el lugar de cría o presionan para pagar rápido. Esas prisas suelen ser una bandera roja.

En España, la Ley 7/2023 limita esa vía. La venta de perros, gatos y hurones solo puede realizarse directamente desde criadores registrados, sin intermediarios, con contrato escrito, identificación e información sobre el origen del animal.

La norma también fija edades mínimas. Perros y gatos deben tener al menos dos meses si se venden desde el núcleo donde nacieron, y cuatro meses si proceden de otro núcleo zoológico distinto.

Ese límite legal no es un capricho burocrático. Cuanto más pequeño es el cachorro, más dependiente es de la madre, sus hermanos y un entorno estable. Comprar demasiado pronto puede alimentar el mismo negocio.

La tentación de rescatarlo pagando es comprensible. Pero las entidades de bienestar animal recuerdan que comprar a un criador irresponsable financia la siguiente camada y mantiene a la madre dentro del mismo sistema de explotación.

No basta con pensar si ese cachorro será querido en casa. Hay que mirar si fue criado con salud, socialización, madre presente, trazabilidad y una persona responsable detrás.