Los pintores de obra coinciden: utilizar una mascarilla FFP3 reduce las enfermedades que provocan pinturas y disolventes

Las claves

Las claves Generado con IA Los pintores de obra están expuestos a sustancias químicas peligrosas que pueden causar enfermedades respiratorias y alergias. El uso de mascarillas FFP3 es recomendado para protegerse eficazmente de partículas y contaminantes presentes en pinturas y disolventes. El nivel de protección respiratoria debe adaptarse a cada tarea, siendo obligatorio reforzar las medidas en ambientes con alta concentración de tóxicos o poca ventilación. Además de la protección respiratoria, se recomienda utilizar guantes, gafas, ropa específica y calzado de seguridad para prevenir otros riesgos laborales.

La exposición diaria a pinturas, disolventes y otras sustancias químicas convierte a los pintores de obra en uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios. Por ello, profesionales y especialistas insisten en que utilizar una mascarilla FFP3 es una de las medidas más eficaces para proteger la salud durante la jornada laboral.

Aunque muchos de estos riesgos pasan desapercibidos porque sus efectos aparecen con el paso del tiempo, la inhalación continuada de partículas, vapores y gases puede provocar enfermedades respiratorias e incluso alergias. La protección adecuada resulta imprescindible tanto en trabajos de interior como al aire libre.

Durante las labores de pintado se emplean productos como pinturas, barnices, resinas, disolventes o aerosoles que desprenden sustancias nocivas. A ello se suma el polvo generado en operaciones de lijado, corte o preparación de superficies, aumentando considerablemente la exposición del trabajador.

Los especialistas recuerdan que no todas las tareas presentan el mismo nivel de riesgo. Por este motivo, es necesario identificar previamente el tipo de trabajo que se va a realizar para elegir el equipo de protección respiratoria más adecuado.

En la mayoría de operaciones relacionadas con pinturas de base disolvente, pulverización, resinas sintéticas o tratamientos sobre madera se recomienda el uso de mascarillas con protección FFP3, ya que ofrecen un elevado nivel de filtrado frente a partículas peligrosas y determinados contaminantes.

Químicos peligrosos

También existen otros trabajos donde puede ser suficiente una protección FFP2 o FFP1, como algunas tareas de limpieza o el uso de determinados adhesivos. Sin embargo, cuando la concentración de sustancias tóxicas es elevada, la recomendación vuelve a situarse en los modelos FFP3.

Además de los riesgos respiratorios, el oficio de pintor implica otros peligros laborales. Los trabajos en altura, la utilización de escaleras, la presencia de plataformas elevadoras o el movimiento de materiales pesados incrementan la posibilidad de sufrir caídas, golpes o accidentes.

Las propias pinturas están formadas por pigmentos, aglutinantes, disolventes y otros componentes químicos que pueden generar reacciones alérgicas o irritaciones. Una manipulación incorrecta o la mezcla inadecuada de algunos productos también puede dar lugar a situaciones de riesgo para la salud.

Por este motivo, los expertos recomiendan utilizar siempre los Equipos de Protección Individual correspondientes. Junto a las mascarillas adecuadas, resulta obligatorio emplear guantes resistentes a productos químicos, gafas de protección, ropa específica y calzado de seguridad adaptado al trabajo.

Cuando las tareas se realizan en espacios con escasa ventilación, las medidas deben reforzarse todavía más. En estas situaciones puede ser necesario utilizar equipos de respiración semiautónomos o autónomos que garanticen un suministro seguro de aire durante toda la intervención.

La prevención también pasa por mantener el orden en la zona de trabajo, revisar periódicamente las herramientas y utilizar únicamente escaleras homologadas que cumplan la normativa vigente. Una correcta formación en prevención de riesgos completa las medidas necesarias para reducir accidentes y proteger la salud de los pintores.