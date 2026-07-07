Entró en vigor: el Gobierno blinda el presupuesto científico con casi 18.400 millones de euros en su nuevo plan estatal

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación (PEICTI) cuenta con un presupuesto histórico de casi 18.400 millones de euros hasta 2027. El plan representa un aumento del 32% respecto al anterior periodo y un 73% más que el ciclo 2017-2020, reforzando la inversión pública en ciencia. Entre las novedades destaca la transferencia de conocimiento como eje central y el refuerzo a la carrera investigadora, además de una distribución más equilibrada de infraestructuras científicas en todo el territorio. Se han aprobado nuevas ayudas y convocatorias para fomentar la colaboración público-privada y apoyar proyectos de pymes innovadoras, así como subvenciones directas a entidades científicas nacionales y autonómicas.

El principal instrumento de financiación pública de la ciencia en España es el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación (PEICTI), del cual ya se encuentran publicadas las bases reguladoras que servirán de referencia para las próximas convocatorias de ayudas destinadas, entre otros, a universidades y centros de investigación.

El PEICTI 2024-2027 está dotado con una previsión financiera histórica de casi 18.400 millones de euros para impulsar la ciencia española durante los próximos años.

Se trata del instrumento de planificación plurianual de la I+D+i en la Administración General del Estado, que incluye convocatorias competitivas y el desarrollo de infraestructuras científicas dependientes de la AGE repartidas por todo el territorio nacional durante estos años.

La cifra supone un incremento del 32% respecto a la inversión anual prevista en el anterior Plan Estatal 2021-2023 y un salto notable del 73% comparado con el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020, según el Gobierno.

Novedades del plan

Este crecimiento presupuestario ha sido posible gracias a las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su adenda, además de otras estrategias de investigación e innovación que refuerzan distintos sectores productivos estratégicos del país en su conjunto.

Entre las principales novedades del PEICTI destaca la transferencia de conocimiento como eje conductor de toda la estrategia, junto al refuerzo del apoyo a la carrera profesional del personal investigador en todo el territorio español, sin excepción alguna hoy.

También incorpora una visión más integral y con mayor equilibrio territorial de las infraestructuras científicas, buscando que comunidades autónomas históricamente menos favorecidas puedan acceder por fin a instalaciones y recursos punteros para investigar en sus propios centros tecnológicos locales.

La elaboración del documento ha sido transversal, con la participación muy activa de todos los ministerios, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Comité de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del propio plan estatal de investigación española.

En abril de 2023 se abrió una consulta pública para evaluar el plan anterior y diseñar el nuevo, en la que se recibieron 364 aportaciones procedentes de universidades, centros tecnológicos, empresas y expertos de todo el sector científico español.

El Ejecutivo también dio luz verde a la convocatoria TransMisiones 2024, gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dotada con 70 millones de euros para fomentar la colaboración público-privada en misiones estratégicas.

Igualmente se aprobó una concesión total de 19,2 millones de euros para el programa Eurostars-3, dirigido a impulsar proyectos liderados por pequeñas y medianas empresas con un claro potencial de innovación tecnológica y buena proyección en el mercado internacional.

Se sumaron además dos reales decretos que regulan la concesión de subvenciones directas al Instituto de España, las Reales Academias y otras entidades autonómicas de investigación, con una inversión conjunta que asciende en total a 17,9 millones de euros.