Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los gatos grises son muy analíticos y menos impulsivos porque no les gusta explorar"

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos grises suelen ser tranquilos, analíticos y menos impulsivos, prefiriendo observar antes de actuar. Estas características los hacen compañeros previsibles en casa y algo reservados con las visitas o cambios en su entorno. Algunas razas de gatos grises, como el Azul Ruso y el Cartujo, son conocidas por su serenidad y fuerte apego a la familia. El veterinario Carlos Gutiérrez recomienda introducir cambios en el hogar de forma gradual, ya que estos gatos son especialmente sensibles al estrés.

Los gatos cuentan con un pelaje que suele ser llamativo por su color, el cual puede darnos pistas sobre cómo se comportan. Y es que, según los expertos, existen ciertos patrones que se reproducen en determinados felinos.

El veterinario Carlos Gutiérrez asegura que, por ejemplo, los gatos grises observan antes de actuar, se lanzan menos a la aventura y tienden a ser compañeros tranquilos, analíticos y son menos impulsivos porque no les gusta explorar.

Esta combinación de calma y prudencia, sostiene, explica por qué muchas familias los perciben como animales menos imprevisibles, aunque advierte de que el color del pelaje no debe ser nunca el único criterio a la hora de adoptar.

En España viven alrededor de 5,6 millones de gatos domésticos, lo que equivale, según datos oficiales, a aproximadamente un felino por cada ocho o nueve personas, una presencia que convierte su carácter en un asunto casi de interés público.

Prefieren tumbarse a observar

Esa convivencia cotidiana alimenta preguntas recurrentes sobre si el color del pelaje condiciona la personalidad, un terreno en el que Gutiérrez pide prudencia pero donde reconoce que ciertos patrones se repiten en consulta y en la experiencia de los cuidadores.

En el caso de los gatos grises, el veterinario subraya una constante: son menos impulsivos, más tranquilos y, por norma general, prefieren tumbarse a observar antes que lanzarse a explorar cada rincón de la casa.

Frente a otros felinos más inquietos, estos animales parecen medir mejor sus movimientos y dosificar su energía, algo que muchos propietarios traducen como pereza pero que, para el especialista, responde a una forma distinta de gestionar el entorno doméstico.

Gutiérrez describe a estos gatos como individuos muy analíticos, que evalúan quién entra en casa y qué cambia en su territorio antes de acercarse o mostrar curiosidad abierta.

Esa tendencia a observar primero y actuar después se traduce en una relación cercana con la familia habitual y en cierta distancia respetuosa con los extraños, una mezcla que los hace previsibles puertas adentro pero algo reservados con las visitas.

Las razas asociadas a este pelaje ayudan a entender parte de esa fama de serenidad, con ejemplos como el Azul Ruso, al que el veterinario define como un gato sociable, apegado y de actividad moderada, ideal para un estilo de vida casero.

También menciona al Cartujo, de ojos amarillentos y temperamento extremadamente calmado, hasta el punto de que algunos lo apodan "gatoperro" por su afición a seguir a sus humanos por la casa.

En el extremo algo más activo, el Korat ilustra que no todos los gatos grises responden al mismo molde, ya que se mueve más que otras razas pero mantiene un fuerte apego al contacto humano y al núcleo familiar.

Los británicos, por su parte, se presentan como más independientes y curiosos, capaces de tolerar bien a personas nuevas sin perder ese punto de tranquilidad que caracteriza al grupo.

Más allá de las razas, Gutiérrez incide en que estos felinos comparten una sensibilidad especial al estrés, de modo que los cambios en el hogar conviene introducirlos poco a poco para evitar que se replieguen todavía más sobre sí mismos.