Las claves

Las claves Generado con IA Hornos de Segura destaca por su castillo medieval del siglo XII, que alberga el Cosmolarium, un centro de divulgación astronómica. El pueblo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, ofrece un entorno de callejuelas empedradas y vistas al embalse del Tranco. A pocos kilómetros, el Parque Cinegético Collado del Almendral permite observar ciervos, cabras montesas y otros grandes herbívoros en semilibertad. La reserva actúa como motor turístico y científico, estudiando el papel ecológico del ciervo común y sus adaptaciones en el ecosistema mediterráneo.

Hornos de Segura es uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la naturaleza. Coronado por un imponente castillo medieval cuya torre del homenaje alberga el Cosmolarium, un centro de divulgación astronómica, este pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico ofrece una combinación excepcional de patrimonio monumental y turismo sostenible.

A los pies de su fortaleza se despliega una red de callejuelas empedradas que miran directamente al embalse del Tranco, configurando así un refugio ideal para las escapadas de naturaleza y cultura.

Y a escasos kilómetros del casco urbano se encuentra el Parque Cinegético Collado del Almendral, un espacio de unas 100 hectáreas que funciona como un auténtico santuario para la fauna autóctona en condiciones de semilibertad. Este recinto permite a los visitantes observar de cerca ejemplares de cabra montés, muflones, gamos y, muy especialmente, ciervos comunes.

La reserva no solamente actúa como un motor de dinamización turística y educación ambiental para la comarca, sino también como un entorno controlado que facilita el estudio del comportamiento de los grandes herbívoros en el ecosistema mediterráneo.

Ecología y adaptación

Desde una perspectiva científica, el ciervo común desempeña un papel crucial como ingeniero ecológico dentro del Parque Natural, porque su actividad de pastoreo y ramoneo modela la estructura de la vegetación y previene la acumulación de biomasa inflamable.

Los biólogos destacan que las poblaciones de esta reserva presentan adaptaciones fisiológicas y de comportamiento específicas para optimizar el uso de los recursos en un entorno de media montaña mediterránea, marcado por veranos secos y rigurosos.

Además, el seguimiento de estos ejemplares ofrece datos valiosos sobre la carga ganadera óptima que el territorio puede soportar sin comprometer la regeneración de la flora endémica.

Uno de los mayores focos en el ámbito de interés científico en estos cérvidos, de hecho, es su ciclo reproductivo, cuyo punto álgido es la berrea, un fenómeno condicionado por el fotoperiodo que desencadena una masiva segregación de testosterona en los machos.

Durante este periodo otoñal, los ciervos desarrollan modificaciones morfológicas temporales, como el engrosamiento del cuello y emiten potentes berridos que pueden escucharse a kilómetros de distancia para delimitar su territorio.

Pero, entre todo esto, lo que de verdad define el perfil de Hornos de Segura es su ambiente medieval y su majestuoso castillo, una fortaleza cuyos orígenes se entrelazan con la dominación musulmana.

Pasear hoy por su casco antiguo, rodeado de restos de lienzos de murallas y de la emblemática Puerta de la Villa, supone un regalo para los ojos, puesto que su trazado urbano típicamente medieval se ha conservado de maravilla.