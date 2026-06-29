Pilar Sordo, psicóloga: "Cuando cumplí 60 años fui muy consciente del tiempo perdido y de las malas decisiones"

Las claves

Las claves Generado con IA Pilar Sordo describe cumplir 60 años como un punto de inflexión que lleva a repensar decisiones y prioridades de vida. La psicóloga destaca que la conciencia del tiempo limitado impulsa a valorar el presente y a corregir hábitos para mejorar el futuro. Sordo propone usar la anticipación y la responsabilidad personal como herramientas para envejecer de forma activa y coherente. La toma de conciencia sobre el tiempo puede convertirse en una oportunidad para vivir con más atención y sentido, no en una fuente de angustia.

Cumplir 60 años puede convertirse en un punto de inflexión vital. La psicóloga Pilar Sordo lo describe como la aparición de un "letrero de salida" que obliga a repensar decisiones, hábitos y prioridades con una claridad hasta entonces desconocida.

La experta subraya que esa conciencia no surge de la nada, sino del reconocimiento explícito del tiempo vivido frente al tiempo restante, una proporción que, asegura, cambia de forma radical con la edad.

Ese "letrero", que sitúa simbólicamente a la espalda, introduce una percepción más tangible de finitud. No se trata de una idea abstracta, sino de una sensación concreta que impacta en la manera de interpretar el pasado y proyectar el futuro.

Sordo explica que esta nueva perspectiva no solo invita a ser consciente del tiempo perdido y de las decisiones anteriores, tanto acertadas como erróneas, sino que también impulsa a redefinir el presente con mayor intención, priorizando aquello que realmente aporta bienestar y sentido.

La revalorización del presente

La clave, según la psicóloga, reside en comprender que las decisiones futuras dependen directamente de las elecciones actuales. Desde la alimentación hasta el ejercicio físico, cada hábito adquiere un valor estratégico en la calidad de vida venidera.

Este enfoque conecta con múltiples investigaciones en psicología del envejecimiento, que señalan cómo la percepción del tiempo influye en la toma de decisiones. A menor horizonte percibido, mayor tendencia a priorizar experiencias emocionalmente significativas frente a objetivos lejanos.

En este sentido, la reflexión de Sordo no se limita a una vivencia individual, sino que refleja un patrón común en etapas avanzadas de la vida, donde el equilibrio entre pasado, presente y futuro se redefine profundamente.

Uno de los elementos más destacados de su discurso es la revalorización del presente. La conciencia del tiempo limitado no genera necesariamente angustia, sino que puede transformarse en una oportunidad para vivir con mayor atención y coherencia.

La imagen de querer levantar a un nieto sin dolor de espalda ejemplifica esta idea. No es solo una aspiración emocional, sino una meta concreta que exige acciones inmediatas relacionadas con la salud y el cuidado personal.

De este modo, la psicóloga plantea un enfoque práctico del envejecimiento, donde la anticipación se convierte en herramienta. No se trata de evitar el paso del tiempo, sino de adaptarse a él con decisiones informadas y sostenibles.

Este planteamiento encaja con corrientes actuales de envejecimiento activo, que promueven la autonomía, la prevención y el bienestar integral. La edad deja de ser un límite para convertirse en un contexto que redefine prioridades.

Además, introduce una dimensión ética en la gestión del tiempo personal. Ser consciente de la finitud implica también asumir responsabilidad sobre cómo se vive, qué se elige y qué se deja de lado en cada etapa vital.

Lejos de un discurso pesimista, Sordo insiste en interpretar esta toma de conciencia como una oportunidad. Ver el "letrero de salida" no implica rendirse, sino entender que cada decisión presente tiene un impacto directo en la calidad del futuro inmediato.