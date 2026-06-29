Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los gatos solos más de 3 días con multas de hasta 50.000 €

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los gatos solos en casa más de tres días consecutivos sin supervisión. La sanción por incumplir esta norma puede llegar hasta los 50.000 euros si se considera infracción grave y conlleva sufrimiento o riesgo para el animal. La ley obliga a que alguien revise, cuide y garantice las necesidades básicas del gato durante la ausencia del dueño. También se prohíbe mantener habitualmente a mascotas en terrazas, balcones, trasteros o vehículos, bajo riesgo de sanción.

Dejar a un gato solo en casa durante un puente puede parecer normal. Comida suficiente, varios cuencos de agua y un arenero limpio parecen resolverlo todo. La Ley de Bienestar Animal, sin embargo, fija un límite claro.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales está en vigor desde el 29 de septiembre de 2023. Fue publicada en el BOE el 29 de marzo de ese mismo año.

El punto importante aparece en el artículo 27. La norma prohíbe dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en perros, el plazo baja a 24 horas.

Eso significa que un gato no puede quedarse solo más de tres días seguidos sin que nadie lo revise, cuide su estado y garantice sus necesidades básicas. La ley no habla solo de comida, sino de supervisión real.

El matiz es importante porque la multa de hasta 50.000 euros no se aplica automáticamente en cualquier caso. La ley distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, según daño, sufrimiento, reincidencia o circunstancias concretas.

Multas de 10.001 a 50.000 euros

El artículo 73 considera infracción leve incumplir obligaciones o prohibiciones sin provocar daños físicos ni alteraciones del comportamiento. En esos casos, la sanción puede ir desde apercibimiento hasta multa de 500 a 10.000 euros.

La horquilla de hasta 50.000 euros aparece en las infracciones graves. La Ley 7/2023 sanciona estas conductas con multas de 10.001 a 50.000 euros, mientras las muy graves alcanzan 200.000 euros.

La clave está en el daño. Si dejar al animal sin supervisión implica sufrimiento, lesiones o una situación de riesgo, el caso puede dejar de ser una simple infracción leve y pasar a un escenario sancionador más serio.

Es decir, dejar a un gato solo más de tres días está prohibido, y la multa puede llegar a 50.000 euros si la conducta se encuadra como infracción grave.

La razón de fondo es sencilla. Los gatos tienen fama de independientes, pero independencia no significa autosuficiencia. Un cuenco puede volcarse, un dispensador fallar, el arenero saturarse o un problema veterinario pasar inadvertido durante días.

Las organizaciones de bienestar felino insisten en esa idea. Cats Protection recomienda que, durante las vacaciones, un cuidador visite al gato al menos dos veces al día para comprobar que está alimentado, seguro y en buen estado.

PDSA también aconseja buscar opciones de cuidado cuando el dueño se va de vacaciones y señala que mantener al gato en casa con un cuidador puede reducir el estrés, siempre que haya atención responsable.

El problema no es solo que falte comida. Un gato puede dejar de beber, vomitar, tener diarrea, sufrir una obstrucción urinaria, lesionarse o esconder un problema grave sin que nadie lo detecte a tiempo.

También importan edad y salud. Un gato joven, sano y tranquilo no necesita lo mismo que un cachorro, un sénior, un animal medicado, un gato diabético o uno con enfermedad renal que requiere vigilancia.

La ley no pretende castigar a quien se organiza bien para viajar, sino impedir que un animal quede abandonado dentro de una vivienda. La diferencia está en si existe alguien responsable que entra y lo cuida.

Supervisar implica mirar al animal, comprobar que se comporta con normalidad, limpiar el arenero, renovar agua, retirar restos de comida y poder actuar si aparece una señal de alarma durante la ausencia del dueño.

El artículo 27 incluye otras prohibiciones de bienestar cotidiano. Entre ellas, mantener habitualmente a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos, prácticas que también pueden derivar en sanciones.

La lectura práctica es clara. Si una persona se va más de tres días, debe dejar al gato al cuidado de alguien, contratar un cuidador, pedir ayuda familiar o valorar una residencia felina adecuada.

El gato puede quedarse en casa, que muchas veces es la opción menos estresante para él. Pero no puede quedarse abandonado: alguien tiene que entrar, cuidar sus necesidades y detectar cualquier problema.

Por eso la Ley de Bienestar Animal cambia una costumbre extendida. Ya no basta con pensar que “los gatos se apañan solos”. La norma fija tres días y convierte la supervisión en una obligación legal.