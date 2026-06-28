Los veterinarios están de acuerdo: no todos los perros toleran igual el calor al salir a pasear en verano

Las claves

Las claves Generado con IA No todos los perros toleran igual el calor en verano, siendo especialmente vulnerables los de hocico corto, mayores, con sobrepeso o problemas cardíacos y respiratorios. Factores como la humedad, el tipo de suelo, la duración e intensidad del paseo y las características físicas del animal influyen en el riesgo de golpe de calor. El ejercicio intenso y caminar sobre asfalto caliente pueden elevar rápidamente la temperatura corporal del perro, aumentando el peligro de golpe de calor. Veterinarios recomiendan paseos breves en horas frescas, con sombra y agua, y vigilar síntomas como jadeo intenso, debilidad o confusión para prevenir emergencias.

Sacar al perro a pasear parece una rutina sencilla, pero en verano puede convertirse en una decisión de riesgo. Los veterinarios insisten en una idea básica: no todos los perros soportan igual el calor, aunque caminen por la misma calle.

El problema no depende solo de los grados que marque el móvil. También influyen humedad, sombra, asfalto, duración del paseo, intensidad del ejercicio y, sobre todo, las características físicas del animal que lleva la correa.

La advertencia encaja con los datos del Royal Veterinary College y VetCompass. Un estudio en Scientific Reports analizó la enfermedad relacionada con el calor en perros atendidos en clínicas británicas y encontró diferencias por raza, edad, peso y cuerpo.

El dato más importante es que los perros braquicéfalos, es decir, los de hocico corto, tenían más riesgo de sufrir problemas por calor. Ahí entran bulldog francés, bulldog inglés, carlino o bóxer, entre otros.

La explicación es bastante directa. Los perros no regulan el calor como los humanos. Cornell recuerda que solo sudan por las patas y dependen sobre todo del jadeo para enfriarse, lo que complica el verano.

Lo perros mayores más vulnerables

Cuando las vías respiratorias son estrechas o menos eficientes, expulsar calor se vuelve más difícil. Por eso un paseo normal puede ser mucho más exigente para un perro de hocico corto que para otro de nariz larga.

El riesgo tampoco se reparte igual según el peso. Cornell sitúa entre los grupos vulnerables a los perros mayores, con sobrepeso, de manto denso u oscuro y con enfermedades respiratorias o cardíacas.

El mensaje veterinario no es “todos pueden pasear si hace calor, pero menos tiempo”. Es más preciso: algunos perros deberían salir solo en horas frescas, con paseos cortos, sombra, agua y sin esfuerzo físico añadido.

El ejercicio es uno de los grandes detonantes. Otro estudio de VetCompass revisó más de 900.000 historiales y concluyó que el ejercicio fue el desencadenante más común de enfermedad por calor en perros.

Eso cambia la forma de mirar los paseos de verano. Correr detrás de una pelota, subir cuestas, tirar de la correa o caminar sobre asfalto puede elevar muy rápido la temperatura corporal del animal.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria recomienda no caminar, correr ni hacer senderismo con perros durante las horas más calurosas. También advierte de más riesgo en mascotas con sobrepeso y razas de hocico corto.

El asfalto es otro enemigo silencioso. Aunque el aire parezca soportable, el suelo puede estar mucho más caliente y dañar las almohadillas. Si quema para una mano humana, también puede ser peligroso para el perro.

Las señales de alarma no deben esperar al colapso. Cornell enumera jadeo intenso, babeo, vómitos, diarrea, debilidad, confusión, convulsiones y desplome como síntomas posibles de golpe de calor, una emergencia potencialmente mortal.

La respuesta debe ser rápida. Hay que parar la actividad, llevar al perro a un lugar fresco, ofrecer agua en pequeñas cantidades y empezar a enfriar con agua fresca, mientras se contacta con un veterinario.

Por eso el paseo ideal de verano no se decide solo por el reloj. Lo prudente es salir temprano o tarde, buscar sombra, llevar agua y cambiar el paseo largo por salidas breves cuando aprieta el calor.

La clave está en mirar al perro antes que al calendario. Un cachorro, un sénior, un animal obeso, cardíaco, respiratorio o braquicéfalo no debería seguir el mismo plan que un adulto sano y entrenado.

Saltarse un paseo largo no es abandonar al animal. En días de calor extremo, puede ser justo lo contrario: una decisión de bienestar, sustituyendo la salida por juegos tranquilos, olfato, descanso y paseos mínimos.

La advertencia veterinaria es sencilla, pero suele ignorarse: el calor no afecta igual a todos los perros. Raza, peso, edad, cráneo, salud y actividad cambian el riesgo de forma clara y muy práctica.

Por eso el verano exige observar al animal. Si jadea demasiado, se frena, busca sombra o no quiere seguir, no está siendo perezoso: puede estar avisando de que su cuerpo ya no tolera ese paseo.