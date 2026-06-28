El pueblo medieval ideal para una escapada: castillo del siglo XII y una reserva de bisontes europeos en un parque natural

Las claves

Las claves Generado con IA La Montaña Palentina es un destino emergente que combina patrimonio medieval y naturaleza protegida al norte de Palencia. Aguilar de Campoo destaca por su castillo del siglo XII, su conjunto histórico-artístico y su importancia en el arte románico. A 25 km, en San Cebrián de Mudá, se puede observar bisontes europeos en semilibertad en una reserva clave para la conservación de la especie. La zona permite rutas que unen la arquitectura medieval con experiencias únicas de turismo de naturaleza y biodiversidad.

La comarca de la Montaña Palentina, situada en el norte de Palencia, es uno de los destinos emergentes más atractivos del norte de España para las escapadas de fin de semana. Este territorio combina a la perfección un vasto patrimonio histórico de origen medieval con un entorno paisajístico protegido de gran valor ecológico.

Es un refugio perfecto para desconectar, combinando el turismo cultural de primer nivel con actividades de turismo activo en pleno Parque Natural. El principal motor monumental de la comarca es la villa histórica de Aguilar de Campoo, localidad declarada Conjunto Histórico-Artístico con un "billete dorado" a la Edad Media.

El municipio está custodiado desde lo alto de una peña por su emblemático castillo del siglo XII, una fortaleza que conserva gran parte de sus murallas y ofrece vistas panorámicas de toda la zona.

Pero además de su fortaleza, la localidad destaca por albergar el Monasterio de Santa María la Real y por ser parte de una de las capitales del románico palentino, atrayendo tanto a amantes del arte como a entusiastas de la historia, pero es que hay mucho más y su gran corazón está tan solo a 25 kilómetros.

Historia medieval y reserva natural

A esa distancia, contando desde Aguilar de Campoo, en el municipio de San Cebrián de Mudá, la naturaleza ofrece una de las experiencias más singulares del país: la observación del bisonte europeo en semilibertad.

El centro de conservación gestiona un entorno protegido de unas 20 hectáreas donde estos imponentes mamíferos, que llegaron a estar al borde de la extinción en todo el continente, pastan libremente en un ecosistema de montaña.

Este proyecto no solo fomenta la biodiversidad y la recuperación de la fauna prehistórica, sino que se ha convertido en un potente imán para el turismo familiar y científico, puesto que es realmente extraordinario poder estudiar a estos animales de manera tan segura.

Desde una perspectiva científica, la reserva en cuestión opera como un nodo clave en el programa internacional de reproducción para combatir el mayor cuello de botella genético de la especie, dado que la población actual del bisonte europeo desciende de solo 12 ejemplares supervivientes en 1927.

La cercanía entre estos dos focos turísticos permite a los visitantes diseñar una ruta completa que une la grandiosidad arquitectónica medieval con la fauna salvaje más única de España, y todo ello se puede abordar desde varios puntos dependiendo de cuál sea nuestro punto de partida.