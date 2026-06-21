Elizabeth Clapés, psicóloga: "La jubilación va a ser muy dura si durante toda tu vida sólo te dedicas al trabajo"

Las claves

Las claves Generado con IA La psicóloga Elizabeth Clapés advierte que centrar toda la vida en el trabajo puede dificultar la adaptación a la jubilación. Clapés compara la vida con un jardín: cultivar varias áreas personales ayuda a sobrellevar pérdidas y cambios. Desarrollar intereses, amistades y vínculos familiares proporciona soporte emocional ante momentos de incertidumbre o pérdida. La experta recomienda no esperar que la pareja cubra todas las necesidades emocionales, sino buscar apoyo en diferentes personas.

Construir una vida equilibrada no depende únicamente del éxito profesional. Para la psicóloga Elizabeth Clapés, el bienestar emocional está estrechamente relacionado con la capacidad de cultivar diferentes áreas personales que sirvan de apoyo cuando alguna de ellas atraviesa dificultades.

La especialista utiliza la imagen de un jardín para explicar esta idea. Según señala, una persona que cuida numerosas flores puede afrontar mejor la pérdida de una de ellas, porque sigue conservando el resto. Sin embargo, cuando toda la atención se concentra en una única flor, cualquier pérdida deja un vacío mucho más difícil de gestionar.

Trasladado a la vida cotidiana, este planteamiento refleja la importancia de desarrollar distintos ámbitos personales. Mantener amistades, dedicar tiempo a aficiones, fortalecer los vínculos familiares o cuidar la relación de pareja permite construir una red emocional más sólida y resistente.

Clapés sostiene que disponer de varias fuentes de bienestar ayuda a afrontar los cambios inevitables que aparecen con el paso de los años. Cuando una de esas áreas se resiente, las demás pueden actuar como soporte emocional y evitar la sensación de que todo se ha derrumbado.

Uno de los ejemplos que menciona es el trabajo. Muchas personas dedican décadas a su carrera profesional hasta convertirla en el centro absoluto de su identidad. El problema aparece cuando llega la jubilación y desaparece de forma repentina aquello que ocupaba gran parte de su tiempo.

Necesidades emocionales

En estos casos, la psicóloga considera que la adaptación puede resultar especialmente complicada. Si durante años no se han cultivado relaciones, intereses o proyectos ajenos al ámbito laboral, la transición hacia una nueva etapa vital puede generar una profunda sensación de vacío.

Por ello, insiste en la necesidad de invertir tiempo y energía en diferentes facetas de la vida. Desarrollar intereses variados no solo enriquece el día a día, sino que también proporciona recursos emocionales para afrontar momentos de incertidumbre o pérdida.

La experta extiende esta reflexión al terreno de las relaciones sentimentales. A su juicio, uno de los errores más frecuentes consiste en esperar que la pareja cubra todas las necesidades afectivas, emocionales y sociales de una persona.

Clapés recuerda que cada individuo posee una personalidad diferente y, por tanto, ofrece apoyos distintos. Algunas personas destacan por su capacidad para escuchar y consolar, mientras que otras prefieren aportar soluciones prácticas o afrontar los problemas de manera más directa.

Por este motivo, recomienda buscar apoyo en las personas más adecuadas para cada situación. Pretender encontrar en la pareja las mismas cualidades que ofrecen amigos o familiares suele generar frustración, conflictos y expectativas difíciles de cumplir dentro de la relación.