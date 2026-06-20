Los veterinarios coinciden: los propietarios de un gato deben tener una fuente de agua para proteger su salud renal

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos domésticos tienden a beber poca agua debido a su herencia evolutiva, lo que aumenta el riesgo de problemas renales. Los cuencos tradicionales no incentivan el consumo de agua en los gatos, ya que prefieren fuentes de agua en movimiento. Los veterinarios recomiendan utilizar fuentes de agua, colocar varios puntos de agua en la casa y mantener los recipientes limpios para aumentar la hidratación felina. Complementar la dieta con alimento húmedo es una estrategia eficaz para incrementar la ingesta de líquidos en los gatos.

Los gatos domésticos arrastran una herencia evolutiva que condiciona su relación con el agua, y explica por qué muchos apenas beben. Este rasgo, inofensivo, puede convertirse en un factor de riesgo relevante para su salud renal a medio plazo.

El problema no radica solo en la cantidad de agua disponible, sino en cómo se presenta. Los cuencos estáticos tradicionales no activan el instinto natural del felino, acostumbrado a fuentes en movimiento en su entorno original de forma clara.

Los gatos descienden de especies adaptadas a climas áridos. Por ello, desarrollaron una baja sensación de sed que persiste en los animales domésticos que se encuentran en nuestras casas a día de hoy.

En este contexto, los recipientes convencionales pueden resultar poco atractivos, ya que el agua permanece inmóvil durante horas. Esa falta de estímulo sensorial reduce aún más la probabilidad de que el animal se acerque a beber con frecuencia.

Un estudio, publicado en la revista The Journal of Feline Medicine and Surgery, constató que los bebederos no logran aumentar de manera sustancial la ingesta de agua ni diluir la orina en los gatos.

Incrementa la ingesta diaria

Los veterinarios subrayan que la hidratación insuficiente está directamente vinculada con problemas urinarios y renales, especialmente en gatos adultos. Entre las patologías más comunes destacan la formación de cristales, infecciones y la enfermedad renal crónica progresiva de curso frecuente.

Frente a este escenario, la recomendación de los expertos pasa por introducir cambios sencillos en el entorno del animal. Uno de los más eficaces es sustituir el cuenco tradicional por fuentes de agua en movimiento, que imitan corrientes naturales y captan mejor su atención.

El sonido y la circulación del agua actúan como estímulos que despiertan la curiosidad del gato. Este tipo de dispositivos, cada vez más populares, contribuyen a aumentar la ingesta diaria de líquidos sin necesidad de intervenciones invasivas ni cambios.

Otra estrategia consiste en distribuir varios puntos de agua por la vivienda, evitando concentrarlos en un único lugar. Los gatos valoran la accesibilidad y pueden mostrarse reacios si deben desplazarse largas distancias para beber en su rutina diaria habitual.

Además, la limpieza del recipiente es determinante, ya que los felinos son sensibles a olores y residuos. Cambiar el agua con frecuencia y utilizar materiales como acero inoxidable o cerámica puede favorecer una mayor aceptación por parte del animal.

Algunos especialistas también aconsejan complementar la dieta con alimento húmedo, que contiene un mayor porcentaje de agua. Esta opción permite incrementar la hidratación total del gato de forma indirecta, reduciendo la dependencia exclusiva de la ingesta directa diaria habitual.

El diseño del entorno, por tanto, juega un papel clave en la salud felina. Pequeños cambios en la forma de ofrecer agua pueden marcar la diferencia entre una hidratación adecuada y un riesgo sostenido de enfermedad a largo plazo.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto en el que la esperanza de vida de los gatos domésticos ha aumentado. A medida que envejecen, su vulnerabilidad a patologías renales se incrementa, haciendo imprescindible reforzar hábitos saludables desde etapas tempranas.