Yang Hu, experto de Harvard en cambios físicos: "Variar el ejercicio reduce un 19% el riesgo de muerte prematura"

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio de Harvard concluye que variar el tipo de ejercicio reduce un 19% el riesgo de muerte prematura. La investigación siguió durante más de 30 años a más de 111.000 personas, considerando distintas actividades físicas como caminar, correr, nadar y entrenamiento de fuerza. La variedad en el ejercicio se asocia a entre un 13% y un 41% menos de mortalidad por causas cardiovasculares, cáncer, respiratorias y otras. Combinar diferentes tipos de actividad física ayuda a trabajar distintas capacidades corporales y se recomienda adaptarlas a la edad, salud y preferencias de cada persona.

Moverse más sigue siendo una de las grandes recomendaciones para vivir mejor, pero Harvard acaba de añadir un matiz importante: no basta con hacer siempre lo mismo. Variar el tipo de ejercicio también puede marcar una diferencia medible en la longevidad.

La conclusión procede de un estudio publicado en BMJ Medicine por investigadores de la Harvard T.H. Chan School of Public Health. El trabajo analizó tipos de actividad física, variedad de ejercicio y mortalidad en dos grandes cohortes prospectivas de Estados Unidos.

El dato es claro. Las personas con mayor variedad de actividad física tuvieron un 19% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa frente a quienes practicaban menos tipos de ejercicio, incluso ajustando por volumen total.

La frase de Yang Hu, investigador del Departamento de Nutrición de Harvard y autor correspondiente del estudio, resume el mensaje: al decidir cómo hacer ejercicio, puede haber beneficios adicionales al practicar varios tipos de actividad física.

La investigación siguió a más de 111.000 participantes durante más de 30 años, a partir del Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-Up Study. Los participantes informaban periódicamente de sus actividades físicas de ocio.

Menos de mortalidad cardiovascular

La lista incluía caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, jugar al tenis o squash, subir escaleras, remar, hacer calistenia y entrenamiento de fuerza. No se trataba de medir solo deporte intenso, sino hábitos sostenidos durante la vida adulta.

El hallazgo es interesante porque separa dos ideas que suelen mezclarse. Hacer más ejercicio importa, pero hacer distintos tipos de ejercicio aporta un beneficio adicional. Dos personas pueden moverse un tiempo parecido y no estimular igual el cuerpo.

Los resultados también apuntaron a causas concretas. El grupo con mayor variedad presentó entre un 13% y un 41% menos de mortalidad cardiovascular, por cáncer, respiratoria y por otras causas frente al grupo con menor variedad.

La explicación fisiológica tiene sentido. Caminar rápido trabaja la capacidad cardiorrespiratoria; la fuerza ayuda a conservar músculo; subir escaleras exige potencia; los deportes de raqueta añaden coordinación, reacción, equilibrio y desplazamientos laterales.

El estudio también encontró asociaciones positivas con ejercicios concretos. Caminar se vinculó con un 17% menos de mortalidad en los niveles más altos; correr, con un 13%; subir escaleras, con un 10%; y resistencia, con un 13%.

El mensaje no es convertir la vida en una rutina deportiva imposible. La variedad puede incluir caminar, hacer fuerza, bicicleta, natación, escaleras, baile, jardinería intensa, yoga o ejercicios de movilidad, siempre adaptados a edad, salud y preferencias.

El matiz de los cambios físicos importa. Con la edad se pierde masa muscular, capacidad aeróbica, equilibrio, potencia y movilidad. Repetir siempre el mismo patrón puede dejar dimensiones sin trabajar, mientras que combinar estímulos cuida más frentes.

La recomendación encaja con las guías generales de actividad física. Los adultos deberían acumular al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 de actividad vigorosa, además de dos días de fortalecimiento muscular.

El estudio, aun así, tiene límites. La actividad física se recogió mediante cuestionarios, los participantes eran mayoritariamente profesionales sanitarios y el diseño observacional muestra asociaciones sólidas, pero no prueba por sí solo una relación causal directa.

Aun con esa cautela, el consejo práctico es fácil de aplicar: mantener el volumen de ejercicio sigue siendo importante, pero conviene no quedarse atrapado en una sola actividad. Caminar está bien; caminar, hacer fuerza y añadir movilidad puede ser mejor.