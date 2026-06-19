Elsa Punset, filósofa: "Puedes hacer amigos nuevos hasta con 80 años, aunque con la edad se pierden muchos"

Las claves

Las claves Generado con IA Elsa Punset afirma que es posible hacer nuevos amigos a cualquier edad, incluso a los 80 años, aunque con el paso del tiempo se pierden muchos vínculos. La filósofa se inspira en Jane Fonda, quien hace amigos con naturalidad preguntando directamente si alguien quiere ser su amigo, como hacen los niños. Mantener amistades sólidas no solo aporta bienestar emocional, sino también importantes beneficios para la salud física y mental. Una vida social activa ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y problemas de salud mental, y puede favorecer hábitos saludables y la recuperación ante enfermedades.

A medida que pasan los años, muchas personas asumen que ampliar su círculo social resulta cada vez más complicado. Sin embargo, la filósofa y divulgadora Elsa Punset sostiene que la capacidad de crear nuevas amistades permanece intacta incluso en edades avanzadas.

Durante una reflexión sobre las relaciones humanas, Punset recordó que los psicólogos sociales utilizan el concepto de "capital social" para describir el conjunto de vínculos personales que mantenemos. Según explica, ese capital suele disminuir con el tiempo, reduciendo el número de amistades íntimas y aumentando la sensación de soledad.

La filósofa relató una anécdota protagonizada por la actriz Jane Fonda que le hizo replantearse la forma de relacionarse con los demás. Según contó, Fonda sorprendía a sus amigas octogenarias porque seguía incorporando personas nuevas a su vida con una naturalidad poco habitual.

La explicación era tan sencilla como efectiva. Jane Fonda aseguraba que actuaba igual que los niños: cuando alguien le caía bien, se acercaba y le preguntaba directamente si quería ser su amigo. Para Punset, esta actitud representa una poderosa herramienta para combatir el aislamiento.

Inspirada por esa historia, la divulgadora explicó que decidió poner en práctica el mismo método durante una fiesta. Allí aseguró haber hecho su primer "amigo Jane Fonda", demostrando que recuperar la espontaneidad de la infancia puede abrir la puerta a nuevas relaciones personales.

Beneficios de los amigos

Más allá del bienestar emocional, los expertos llevan años advirtiendo de que mantener vínculos sociales sólidos también tiene importantes beneficios para la salud. De hecho, cada vez más médicos recomiendan cuidar la vida social con la misma atención que la alimentación, el ejercicio físico o el descanso.

De hecho, algunos expertos han señalado que el impacto de las relaciones sociales sobre la salud puede compararse al de factores tan relevantes como el tabaquismo, la obesidad o la actividad física. Las personas con menos conexiones significativas presentan mayores riesgos de enfermedad y mortalidad.

Los investigadores han observado además que una vida social activa puede contribuir a reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Especialistas en neurología destacan que conversar, especialmente cara a cara, estimula el cerebro y ayuda a proteger funciones relacionadas con la memoria y el pensamiento.

Las amistades también desempeñan un papel importante frente a problemas de salud mental. Diversos expertos han relacionado el aislamiento social con una mayor incidencia de depresión, ansiedad y estrés, especialmente tras periodos de soledad prolongada como los vividos durante la pandemia.

Además, contar con una red de apoyo favorece hábitos más saludables y puede mejorar la recuperación ante determinadas enfermedades. Por eso, el mensaje de Elsa Punset va más allá de una simple invitación a socializar: construir nuevas amistades en cualquier etapa de la vida puede convertirse en una inversión para el bienestar físico y emocional.