Gabriel Rolón, psicólogo: "La persona que nos ama de verdad es aquella que renuncia a usar el poder que le dimos"

Las claves

Las claves Generado con IA Gabriel Rolón afirma que el verdadero amor implica renunciar a utilizar el poder que la pareja le ha confiado sobre sus debilidades. El psicólogo destaca que la salud emocional en la pareja se basa en respetar la vulnerabilidad del otro y no emplearla nunca para hacer daño. Rolón advierte que las relaciones tóxicas surgen cuando uno utiliza información íntima para manipular o herir durante discusiones. Las parejas que aplican este enfoque desarrollan vínculos más seguros y resilientes, donde existe libertad para expresarse sin temor a ser lastimados.

El amor verdadero no consiste en dominar al otro mediante estrategias emocionales, sino en la capacidad de construir un vínculo seguro donde la vulnerabilidad sea siempre respetada. Esta premisa resulta fundamental para entender las relaciones afectivas contemporáneas más saludables.

El psicólogo Gabriel Rolón plantea, en una reciente entrevista, una reflexión muy profunda sobre este complejo escenario emocional: "La persona que nos ama de verdad es aquella que renuncia a usar el poder que le dimos".

Cuando iniciamos una relación sentimental verdaderamente significativa, entregamos voluntariamente ciertas herramientas íntimas al otro. Ese acto de absoluta desnudez psicológica permite que la pareja conozca nuestras principales debilidades y miedos ocultos desde una posición privilegiada.

Tener dicha información confidencial siempre otorga una enorme capacidad para causar daño psicológico severo. Sin embargo, el autor subraya que la grandeza del sentimiento amoroso reside precisamente en poseer todas esas armas letales y optar por no utilizarlas jamás.

Evitar los puntos débiles

Este nuevo enfoque terapéutico cambia completamente el paradigma sobre cómo evaluamos la lealtad interpersonal. Ya no basta con compartir momentos felices o mantener fidelidad física, sino que se requiere una responsabilidad afectiva continua para proteger el bienestar del compañero.

Muchos individuos tóxicos aprovechan fácilmente esa posición de ventaja para manipular durante las discusiones habituales. Utilizan secretos confesados previamente para herir profundamente cuando sienten que pierden el control, demostrando así una carencia absoluta de empatía y de amor genuino.

La psicología moderna concuerda plenamente con las palabras del especialista al señalar esta dinámica destructiva. Las relaciones sanas establecen fronteras claras donde la vulnerabilidad depositada jamás será utilizada como munición argumental ni como instrumento para ejercer presión o chantaje.

Renunciar al poder requiere un ejercicio muy consciente de madurez mental y de contención emocional. Supone frenar el impulso primario de atacar al otro buscando su punto más frágil, eligiendo en su lugar el camino del respeto mutuo incondicional.

En el ámbito clínico, los expertos observan cómo las parejas que aplican esta filosofía desarrollan vínculos mucho más resilientes. Sienten la seguridad necesaria para expresarse libremente, sabiendo que sus miedos no serán utilizados para castigarlos en futuras diferencias cotidianas.

Rolón destaca que amar es un acto profundamente valiente que implica caminar por la cornisa de la incertidumbre. Exponer nuestras debilidades representa un riesgo inmenso, pero resulta indispensable para alcanzar una conexión auténtica con la persona que hemos elegido.

Si el otro utiliza ese poder conferido para humillarnos, traiciona el pacto tácito del afecto genuino. El verdadero cuidado emocional requiere comprender que la fragilidad ajena es un tesoro valioso que debe ser custodiado con absoluta delicadeza y nobleza.

Comprender esta teoría psicoanalítica resulta vital para mejorar nuestra salud mental. Fomentar entornos íntimos seguros previene la ansiedad vincular y promueve el desarrollo de relaciones estables, permitiendo que ambas partes crezcan juntas sin temor a ser lastimadas o traicionadas.

La renuncia al poder es la máxima expresión del amor responsable. Como bien enseña Rolón, quien te ama posee todas las herramientas para destruir tu mundo emocional, pero decide usar sus manos únicamente para abrazar tu vulnerabilidad.