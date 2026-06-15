Jaume Fatjó, veterinario: "A más del 80% de los gatos domésticos le gusta salir de casa, pero pueden tener problemas graves"

Las claves

Las claves Generado con IA Más del 80% de los gatos domésticos desean salir a explorar, aunque esto puede implicar riesgos como accidentes o conflictos con otros animales. El veterinario Jaume Fatjó destaca que un gato puede ser feliz en casa si su entorno está enriquecido con estímulos y oportunidades de juego. La falta de estimulación puede provocar conductas problemáticas, como emboscadas a las personas, relacionada con su instinto de caza. Existen prácticas desaconsejadas, como jugar con las manos o usar punteros láser, que pueden generar frustración y comportamientos no deseados en el animal.

Aunque muchos propietarios creen que sus gatos están perfectamente adaptados a vivir siempre dentro de casa, los especialistas en comportamiento felino recuerdan que estos animales mantienen intactas muchas de sus necesidades naturales. Entre ellas, la exploración del entorno ocupa un lugar destacado.

El veterinario Jaume Fatjó explica que más del 80% de los gatos aprovechan cualquier oportunidad para salir y descubrir qué ocurre más allá de las paredes del hogar. Según señala, la curiosidad y el deseo de investigar forman parte de su comportamiento habitual.

De hecho, algunos estudios realizados mediante dispositivos GPS han revelado una actividad sorprendente. Fatjó recuerda casos de gatos que parecían pasar el día descansando, pero cuyos recorridos alcanzaban hasta siete kilómetros dentro de su propio vecindario.

Sin embargo, el especialista advierte de que permitir el acceso libre al exterior no está exento de riesgos. Los gatos pueden sufrir accidentes, verse involucrados en conflictos con otros animales o incluso generar impactos sobre la fauna local mediante la caza.

Por este motivo, muchos propietarios optan por mantener a sus mascotas exclusivamente en interiores. Lejos de considerarlo un problema, Fatjó sostiene que un gato puede ser completamente feliz dentro de casa siempre que disponga de un entorno adecuado.

Un entorno interesante

La clave consiste en enriquecer el territorio doméstico para que resulte interesante y estimulante. Los gatos necesitan oportunidades para explorar, olfatear, jugar, buscar objetos y desarrollar conductas relacionadas con la caza de forma segura y controlada.

Cuando estas necesidades no están cubiertas, algunos comportamientos pueden aparecer con mayor frecuencia. Es el caso de las emboscadas a tobillos o pantorrillas, una conducta que los veterinarios especializados en comportamiento describen como agresividad asociada al juego.

El patrón suele repetirse: el gato se esconde, espera el momento adecuado y se lanza sobre la persona que pasa cerca. Aunque normalmente forma parte de una actividad lúdica, puede resultar molesta o incluso dolorosa.

Fatjó subraya que algunos hábitos humanos favorecen sin querer estas situaciones. Jugar directamente con las manos o los pies puede enseñar al animal que esas partes del cuerpo son objetivos válidos para sus juegos de persecución y captura.

Otro aspecto controvertido son los punteros láser. Según explica el veterinario, muchos expertos recomiendan evitarlos porque impiden completar la secuencia natural de caza. El gato persigue el punto luminoso, pero nunca consigue atraparlo realmente, algo que puede generar frustración.

El especialista insiste en que convivir con un gato requiere comprender sus necesidades específicas. Aunque el espacio disponible sea reducido, un hogar enriquecido, con recursos adecuados y actividades estimulantes, puede compensar la falta de acceso al exterior y favorecer su bienestar.