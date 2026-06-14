Portugal cambia de estrategia y se apoya en España: se blinda ante la sequía con una histórica desaladora de 107 millones

Portugal da un giro histórico a su gestión del agua con su primera desalinizadora continental.

Las claves

Las claves Generado con IA Portugal construirá su primera planta desalinizadora en Faro-Albufeira por más de 107 millones de euros, con tecnología española y local. La planta, que estará operativa en 2028, producirá inicialmente 16 hectómetros cúbicos de agua potable al año, ampliables hasta 24 hm3. El proyecto busca mitigar la sequía en el sur de Portugal, diversificando las fuentes de abastecimiento más allá de aguas superficiales y subterráneas. Portugal y España han sellado una alianza estratégica para gestionar de forma conjunta los recursos hídricos compartidos, con caudales mensuales garantizados y controles coordinados.

La Agencia Portuguesa del Ambiente ha dado luz verde definitiva al inicio de las obras de la primera planta desalinizadora en Portugal, marcando así un hito y un cambio estructural histórico en lo que se refiere a estrategia de abastecimiento.

El proyecto, ubicado en la región costera de Faro-Albufeira, será ejecutado por un consorcio liderado por la compañía española GS Inima Environment junto a las firmas locales Aquapor y Luságua.

Con una inversión que supera los 107 millones de euros, se prevé que las instalaciones utilicen tecnología de ósmosis inversa para estar plenamente operativas de cara al año 2028.

En su fase inicial, la planta tendrá capacidad para producir 16 hectómetros cúbicos de agua potable al año, un volumen que podrá ampliarse hasta los 24 hm3 en el futuro para responder a las crecientes demandas de la región.

Esta infraestructura busca mitigar la severa vulnerabilidad hídrica que sufre, sobre todo, el sur de Portugal, fuertemente afectado por sequías prolongadas que amenazan tanto el consumo humano como la actividad agrícola y turística.

Portugal lucha contra las sequías

Hasta la fecha, Portugal solo contaba con instalaciones de desalinización en el archipiélago de Madeira, por lo que esta obra rompe con el modelo tradicional de dependencia exclusiva de las aguas superficiales y subterráneas en la península.

De forma paralela a todo esto, Lisboa y Madrid han sellado una alianza estratégica sin precedentes para blindar los recursos hídricos compartidos de la península ibérica frente al avance del cambio climático.

Ambos gobiernos han acordado la creación de un frente común que moderniza el histórico Convenio de Albufeira, el tratado que regula la gestión de los ríos internacionales como el Duero, el Tajo y el Guardiana.

Este nuevo marco de entendimiento entierra años de tensiones diplomáticas por los caudales transfronterizos y prioriza la salud ecológica y la sostenibilidad de las cuencas compartidas mediante una toma de decisiones unificada.

Así pues, el acuerdo bilateral establece, por primera vez, un régimen de caudales mensuales garantizados en el tramo final del río Guadiana, resolviendo así una de las reclamaciones más antiguas de las comunidades locales.

El pacto introduce, además, mecanismos de control coordinados y restricciones de uso simultáneas a ambos lados de la frontera que se activarán automáticamente durante los periodos de sequía extrema.

Con todo, Portugal busca garantizar la seguridad del suministro de agua para las próximas décadas ante un escenario climático cada vez más peligroso y restrictivo.