Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe tener a tu gato más de 72 horas solo en la terraza de tu casa

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los gatos sin supervisión más de 72 horas consecutivas en la vivienda. La normativa busca garantizar el bienestar animal, exigiendo vigilancia, asistencia y control periódico para todas las mascotas. El incumplimiento de esta ley puede acarrear sanciones administrativas, incluyendo multas económicas. Veterinarios y expertos recomiendan recurrir a familiares, amigos o cuidadores profesionales si los dueños deben ausentarse varios días.

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha introducido nuevas obligaciones para los propietarios de mascotas en España. Entre las disposiciones que más interés han despertado figura una medida que afecta directamente a millones de hogares con gatos domésticos actualmente.

La normativa establece que ningún animal de compañía puede permanecer sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, el límite es todavía más estricto y no puede superar las veinticuatro horas seguidas.

Esta medida, que entró en vigor hace ya casi tres años, tiene como principal objetivo reforzar las garantías de cuidado y atención continuada.

Aunque tradicionalmente se ha considerado que los gatos son animales especialmente independientes, el texto subraya que esta percepción no elimina las necesidades básicas de vigilancia, asistencia y control periódico por parte de sus responsables legales.

Evitar las consecuencias graves

Los expertos en comportamiento felino recuerdan que la autonomía característica de esta especie no implica que pueda permanecer desatendida durante periodos prolongados. Problemas de salud repentinos, accidentes domésticos o fallos en los sistemas de alimentación pueden generar situaciones de riesgo.

La norma busca precisamente evitar escenarios en los que un animal quede aislado sin posibilidad de recibir ayuda. Una avería en un dispensador automático de comida o agua, por ejemplo, podría tener consecuencias graves si nadie supervisa regularmente su estado.

El texto legal prohíbe expresamente dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. Esta obligación se integra dentro de un marco más amplio destinado a garantizar condiciones de vida adecuadas y compatibles con su bienestar.

Además, la ley parte de un principio general que reconoce a los animales como seres sintientes. En consecuencia, sus responsables deben proporcionarles cuidados sanitarios, vigilancia suficiente y unas condiciones que favorezcan su desarrollo saludable y una convivencia adecuada.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas. Las infracciones leves contempladas en la legislación pueden conllevar multas económicas relevantes, mientras que los supuestos más graves elevan considerablemente las cuantías previstas por la norma.

La medida ha generado debate desde su aprobación. Algunos propietarios consideran que los gatos pueden permanecer solos durante más tiempo sin problemas, mientras que las organizaciones de protección animal defienden que la supervisión periódica resulta imprescindible para garantizar su seguridad.

Desde el sector veterinario también se insiste en la importancia de realizar controles frecuentes cuando los dueños se ausentan de sus domicilios. La observación regular permite detectar con rapidez cambios en la alimentación, el comportamiento o el estado físico del animal.

Ante desplazamientos de varios días, las alternativas más recomendadas pasan por recurrir a familiares, amigos o cuidadores profesionales que puedan visitar la vivienda y comprobar que el gato dispone de alimento, agua y unas condiciones adecuadas de bienestar.

Con esta disposición, la Ley de Bienestar Animal pretende trasladar una idea clara: la compañía de un gato implica responsabilidades permanentes. La independencia asociada tradicionalmente a estos animales ya no exime a sus propietarios de garantizar una supervisión continuada y efectiva.