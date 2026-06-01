Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal prohíbe tener a perros atados en la puerta del 'súper' sin supervisión de una persona

Imagen de archivo de un perro atado en la puerta de un supermercado.

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar perros atados o sin supervisión frente a supermercados y otros espacios públicos. Incumplir esta normativa puede suponer multas de entre 500 y 10.000 euros, dependiendo del daño causado al animal o al entorno. La ley también impide dejar a un perro solo más de 24 horas consecutivas, incluso en fincas o espacios rurales. El objetivo de estas medidas es proteger a los perros de robos, agresiones, estrés y fomentar una mayor responsabilidad de los dueños.

La actual Ley de Bienestar Animal causó un enorme revuelo por el impacto que tenían algunas de sus normativas. Sin embargo, hay otras que pasaron desapercibidas pero que también suponen un gran cambio para las personas que acudan a hacer la compra con su perro.

Y es que con la nueva normativa queda terminantemente prohibido dejar a tu mascota atada frente al supermercado mientras compras. Esta acción habitual ahora constituye una infracción legal con consecuencias económicas importantes para los dueños.

El texto legal prohíbe explícitamente mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento. Las multas por incumplir este precepto pueden alcanzar cifras verdaderamente muy elevadas.

Las sanciones establecidas castigan severamente a quienes descuiden esta imprescindible vigilancia diaria. Se considera una falta leve que puede acarrear penalizaciones desde 500 hasta 10.000 euros, dependiendo siempre del daño ocasionado directamente al animal o al entorno público.

Dejarlos solos 24 horas

Esta exigencia busca erradicar situaciones donde los perros quedan expuestos a robos, agresiones o estrés. Un perro amarrado en la calle experimenta una gran vulnerabilidad, motivo suficiente para que el legislador prohíba estrictamente esta práctica en todo el país.

La norma también establece límites claros sobre el tiempo máximo que pueden permanecer solos. Según la ley, está terminantemente prohibido dejar a un perro solo más de 24 horas consecutivas, sin importar si reside en fincas o espacios rurales.

No cumplir con estas premisas puede afectar gravemente la salud física y psicológica del animal. Por ello, las autoridades recuerdan que tener una mascota implica obligaciones ineludibles que requieren dedicación, tiempo y una presencia constante por parte del propietario.

Muchos ciudadanos desconocían estas restricciones hasta que comenzaron a imponerse las primeras sanciones municipales. La policía local realiza patrullajes frecuentes para garantizar que los animales no permanezcan desatendidos en la vía pública o frente a los establecimientos comerciales locales.

Los expertos en comportamiento canino apoyan rotundamente estas medidas gubernamentales de control y protección. Aseguran que atar al perro genera episodios intensos de ansiedad por separación, desencadenando ladridos nerviosos, llantos continuos e incluso reacciones agresivas hacia otros transeúntes cercanos.

Esta ley marca un antes y un después en nuestra relación con los animales. El objetivo principal no es recaudatorio, sino fomentar una conciencia social profunda sobre el respeto absoluto que merecen todos los seres vivos en nuestra sociedad.

El cambio de paradigma es evidente y necesario para construir un país más civilizado. Las protectoras llevaban años reclamando una regulación estricta que impidiera el abandono temporal encubierto, una práctica tristemente normalizada durante muchas décadas en nuestras ciudades españolas.

La alternativa para los dueños es muy sencilla: adaptar sus rutinas a estas reglas. Si necesitas hacer la compra, lo más prudente y legal será dejar al perro descansando tranquilamente dentro de casa, evitando cualquier riesgo innecesario.

Cuidar de un animal es una enorme responsabilidad que requiere compromiso total y permanente. La legislación actual simplemente refleja las exigencias éticas de una ciudadanía moderna que valora el bienestar animal por encima de la comodidad personal o temporal.