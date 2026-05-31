Reino Unido desafía la norma: asegura que el núcleo externo de la Tierra ha cambiado de dirección desde hace 10 años

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio liderado por la Universidad de Edimburgo revela que el núcleo externo de la Tierra bajo el Pacífico cambió de dirección alrededor de 2010. El flujo de hierro líquido en esa región pasó de moverse débilmente hacia el oeste a desplazarse con fuerza hacia el este. El fenómeno, detectado mediante observaciones terrestres y satelitales entre 1997 y 2025, plantea nuevas preguntas sobre el comportamiento interno del planeta. Aunque este cambio no representa un riesgo para la superficie, es clave para entender la dinámica del campo magnético terrestre y la conexión entre las capas profundas de la Tierra.

A miles de kilómetros bajo el Pacífico, en una zona que nadie puede observar directamente, el núcleo externo de la Tierra ha mostrado un comportamiento inesperado. Parte del hierro líquido que circula allí cambió de dirección alrededor de 2010.

El hallazgo procede de un estudio liderado por la Universidad de Edimburgo, con participación del British Geological Survey. El trabajo se ha publicado en el Journal of Studies of Earth’s Deep Interior.

Los investigadores combinaron observaciones terrestres y datos satelitales entre 1997 y 2025. El análisis incluye registros de las misiones Swarm y CryoSat, de la Agencia Espacial Europea (ESA), además de CHAMP y Ørsted.

Hasta ahora, los modelos describían la circulación en la superficie del núcleo como un flujo predominante hacia el oeste. Esa idea encajaba con la deriva occidental del campo magnético terrestre, estudiada desde hace décadas.

Pero bajo el Pacífico ecuatorial apareció una excepción. El equipo concluye que el flujo pasó de moverse débilmente hacia el oeste a desplazarse con fuerza hacia el este en torno a 2010.

Según Frederik Dahl Madsen, autor principal del estudio, “la inversión del flujo a gran escala bajo el Pacífico plantea nuevas preguntas” sobre el comportamiento del interior profundo de la Tierra.

El fenómeno no significa que el campo magnético terrestre vaya a invertirse de forma inmediata. Tampoco implica un riesgo para la superficie, el clima o las personas. Ocurre muy lejos, en una región inaccesible del planeta.

Aun así, el cambio es importante para la ciencia. El núcleo externo es una capa de metal líquido cuyo movimiento ayuda a generar el campo magnético que protege la Tierra de partículas cargadas procedentes del Sol.

El estudio utiliza una técnica conocida como análisis de componentes principales. En términos simples, permite separar patrones dominantes dentro de datos muy complejos y observar qué parte del movimiento cambia con el tiempo.

Una señal rápida en un lugar inaccesible

La mayor parte del flujo sigue asociada a una circulación planetaria relativamente estable. La sorpresa aparece en un segundo patrón, que aísla la inversión bajo el Pacífico y la separa del comportamiento general del núcleo.

Los autores también señalan que ese flujo hacia el este parece haberse debilitado desde 2020. Eso abre un interrogante: podría ser una fluctuación temporal, una oscilación repetida o un nuevo equilibrio interno.

Madsen apunta otra conexión posible. El aumento del flujo oriental bajo el Pacífico coincide con cambios detectados en el núcleo interno mediante estudios de geodesia y sismología, aunque la relación exacta sigue abierta.

La idea encaja con trabajos previos sobre el núcleo interno. En 2022, investigadores de USC Dornsife defendieron que esa esfera sólida de hierro no permanece fija, sino que oscila respecto a la superficie terrestre.

La ESA subraya el valor de los satélites para seguir estos procesos. Swarm no estaba en órbita cuando comenzó el cambio, pero ha permitido observar con precisión lo que vino después.

Según Elisabetta Iorfida, científica de la misión Swarm, el estudio muestra que pueden aparecer “cambios regionales rápidamente, en apenas una década”. Esa rapidez desafía la imagen de un núcleo externo estable.

La observación también ayuda a estudiar los llamados tirones geomagnéticos, cambios bruscos en la variación del campo magnético. Uno de ellos se registró en la región del Pacífico a partir de 2017.

Para la vida cotidiana, el hallazgo no cambia nada. Para la ciencia, aporta una pista interesante sobre cómo se conectan el núcleo externo, el núcleo interno, el manto inferior y la frontera entre esas capas.