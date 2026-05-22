Alfredo Rodríguez, psicólogo especializado en sueño: "La tecnología ha colonizado la noche y el descanso"

Las claves

Las claves Generado con IA El psicólogo Alfredo Rodríguez advierte que la tecnología y la hiperconexión dificultan el descanso y han colonizado la noche. Rodríguez considera que la cultura actual menosprecia el sueño, normalizando la falta de descanso en favor de la productividad. Dormir mal afecta no solo al cansancio físico, sino también al bienestar psicológico, social y laboral, generando estrés y agotamiento. El experto recomienda cambiar la percepción social del sueño, adelantar las rutinas nocturnas y exponerse más a la luz natural para mejorar el descanso.

Dormir se ha convertido en uno de los grandes retos de la vida moderna. Aunque nunca habíamos tenido tanta información sobre la importancia del descanso, cada vez cuesta más desconectar. El psicólogo Alfredo Rodríguez advierte de que la tecnología y el ritmo acelerado están deteriorando nuestra relación con el sueño.

El catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid define el descanso como la "infraestructura invisible" que sostiene el organismo. Sin embargo, considera que vivimos en una época marcada por estímulos constantes que dificultan aplicar todos los conocimientos científicos relacionados con dormir bien.

Rodríguez explica que todavía existe una cultura que desprecia el sueño y lo considera una pérdida de tiempo. A su juicio, este enfoque debe cambiarse por completo, empezando por el lenguaje cotidiano y la manera en la que se habla del descanso, según dijo a El País.

Para el especialista, frases centradas únicamente en la productividad han contribuido a normalizar la falta de sueño. Frente a ello, propone reivindicar el descanso como una necesidad básica y repetir ideas que ayuden a protegerlo, como "no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy".

La hiperconexión es otro de los grandes enemigos del sueño. Alfredo Rodríguez asegura que vivimos permanentemente disponibles, rodeados de notificaciones y pantallas. El móvil, señala, se ha convertido en lo último que muchas personas consultan antes de dormir y lo primero que revisan al despertar.

Atención y sueño

El psicólogo también pone el foco en la llamada economía de la atención. Recuerda que plataformas digitales y empresas tecnológicas compiten por captar el máximo tiempo posible de los usuarios, incluso a costa de reducir las horas de descanso y dificultar la desconexión nocturna.

Otro problema frecuente es el autoengaño relacionado con la productividad. Algunas personas creen rendir mejor cuando duermen menos porque la privación del sueño incrementa temporalmente la alerta y el cortisol. Sin embargo, los estudios muestran que aumenta los errores y empeora la concentración.

Las consecuencias de dormir mal no afectan únicamente al cansancio físico. Rodríguez señala impactos psicológicos, sociales y laborales. Según explica, quienes descansan peor suelen interpretar de manera más negativa su entorno diario, generando un círculo vicioso de estrés y agotamiento continuado.

Aun así, el experto considera que mejorar los hábitos de sueño puede transformar otros ámbitos de la vida. Cada vez más empresas incorporan programas de descanso para empleados, conscientes de que dormir mejor favorece tanto el bienestar como la productividad dentro del trabajo.

Para recuperar un descanso saludable, Alfredo Rodríguez propone tres claves sencillas: cambiar la percepción social del sueño, adelantar rutinas nocturnas como la cena y exponerse más a la luz solar durante el día para regular correctamente los ritmos circadianos.