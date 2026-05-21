Estivill, médico especializado en sueño: "Al jugar un partido de fútbol sala a las 10 de la noche, te costará más dormir"

Las claves

Las claves Generado con IA El médico Eduard Estivill advierte que practicar deporte por la noche, como jugar fútbol sala a las 10, dificulta conciliar el sueño. Estivill recomienda hacer ejercicio a primera hora de la mañana para evitar problemas de sueño y mejorar la calidad del descanso. La falta de sueño afecta a más de la mitad de los adultos españoles y puede causar problemas de atención y aumentar el riesgo de accidentes. El experto sugiere intentar adelantar las actividades deportivas en grupo a la tarde o al fin de semana para minimizar el impacto en el sueño.

Compaginar tus obligaciones laborales con tus necesidades personales es uno de los principales retos de la sociedad. A la jornada laboral, mucha gente tiene que sumarle el tiempo de transporte hasta la oficina, por lo que las horas restantes del día son en muchos casos insuficientes.

Una de las principales actividades al margen del trabajo y de las responsabilidades familiares es el deporte, que además es bueno para la salud según el criterio de todos los expertos. No obstante, también apuntan que es dañino hacerlo por la noche porque perjudica a la calidad del sueño.

Así lo explica el médico y neurofisiólogo catalán, Eduard Estivill, en una entrevista con el podcast del creador de contenido Nacho Viciano. "El ejercicio a primera hora de la mañana siempre es lo mejor", afirma el experimentado doctor.

Consecuencias de la falta de sueño

El conductor del podcast le comenta que, a raíz de las rutinas de la sociedad actual, es complicado hacer deporte por la mañana o incluso por la tarde; sobre todo para aquellos que practiquen una actividad en grupo, que requiere la coordinación horaria de múltiples personas.

"El ejercicio es estimulante. Entonces, conviene hacerlo pronto por la mañana y nunca por la noche. Es verdad que hay miles de personas que juegan el partido de fútbol sala con sus amigos a las 10 de la noche porque no pueden hacerlo de otra manera, pero te costará más dormir", sostiene Estivill.

¿Y cuál es la solución? Mientras sea imposible cuadrar una rutina diaria en la que se pueda adelantar el momento de coger la ropa deportiva y empezar a sudar, sólo queda aceptar que va a perjudicar al sueño. No obstante, se puede intentar mitigar, plantea el neurofisiólogo.

"La recomendación es que intenten hacerlo las menos veces posible y que el día que jueguen les va a costar más dormir", apostando por un acuerdo general con el grupo de amigos de adelantar el partido a la tarde o de aplazarlo al fin de semana.

En este contexto, según la encuesta poblacional sobre hábitos cerebro-saludables de la población española, realizada por la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 56% de los adultos españoles duerme menos de las horas recomendadas.

Las consecuencias son claras y peligrosas: provoca dificultades para mantener la atención y rendir adecuadamente, incluso aumenta las posibilidades de, por ejemplo, tener accidentes en la carretera o despistes en la vida cotidiana que puedan causar estragos en uno mismo o en el resto de la población.