China cambia las normas: crea un laboratorio oceánico capaz de sumergirse a 10.000 metros con resistencia "apocalíptica"
China comienza oficialmente la construcción de la Open-Sea Floating Island, una macroestructura pionera que funcionará como laboratorio oceanográfico de vanguardia.
Más información: China quiere su parte del Ártico: la misión científica que les ha permitido explorar a más de 5.000 metros de profundidad.
Las claves
Generado con IA
China inicia la construcción de la Open-Sea Floating Island, una megaestructura oceánica capaz de sumergirse hasta 10.000 metros con resistencia a condiciones extremas.
El laboratorio flotante podrá albergar hasta 300 científicos y tripulantes, con autonomía para permanecer cuatro meses en alta mar sin reabastecimiento.
La plataforma, de diseño híbrido y 78.000 toneladas, destaca por su movilidad, sistemas de propulsión propios y capacidad de soportar tifones con vientos de más de 250 km/h.
El proyecto permitirá investigaciones avanzadas en clima, ecosistemas marinos y tecnologías de extracción, aunque genera inquietud internacional por su posible uso dual, incluso militar.
La construcción de la Open-Sea Floating Island, cuya traducción sería Isla Flotante a Mar Abierto, arranca su construcción de manera oficial en China. El ambicioso proyecto, liderado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, ya tiene en marcha sus obras de ingeniería y se presenta como una revolución absoluta.
Esta megaestructura representa un cambio radical en la estrategia de exploración marina del país, combinando por primera vez el tamaño de una isla artificial con la movilidad de un buque de investigación tradicional.
Con un desplazamiento masivo de 78.000 toneladas, similar al de un portaaviones mediano, este complejo flotante destaca por su revolucionario diseño híbrido de doble casco semisumergible.
La plataforma cuenta con sistemas de propulsión propios para navegar de forma autónoma, hasta su destino. Una vez allí, inunda selectivamente sus tanques de lastre para ganar estabilidad sin precedentes frente a las potentes mareas y oleajes.
Esta ingeniería le permitirá soportar condiciones climáticas extremas en alta mar, incluyendo tifones de categoría 17 con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. Es decir, la estructura en sí tiene una resistencia increíble a todo tipo de condiciones climatológicas extremas.
China arranca su megaestructura revolucionaria
El laboratorio flotante está diseñado para albergar hasta 300 científicos y tripulantes con una autonomía de cuatro meses seguidos en el océano, sin necesidad de volver a tierra para reabastecerse: cuenta con todas las condiciones y víveres necesarios para centenares de personas.
Pero lo más sorprendente del complejo es que su pieza central es capaz de desplegar herramientas de hasta 300 toneladas para explorar el fondo marino a profundidades extremas de hasta 10.000 metros.
Las instalaciones servirán para realizar investigaciones climáticas, monitorizar ecosistemas marinos y testear tecnologías avanzadas de minería y extracción de energía en el lecho oceánico.
A grandes rasgos, es un proyecto sumamente ambicioso que ha dejado a la comunidad científica sorprendida gracias a sus increíbles características, pero también ha encendido alarmas a nivel internacional por sus posibles implicaciones geopolíticas.
Diversos analistas advierten que esta macroestructura posee una naturaleza de uso dual. Debido a su enorme resistencia, movilidad y capacidad logística, la plataforma podría ser utilizada en el futuro como una base militar avanzada o un centro de vigilancia estratégica en aguas internacionales, como el Mar de China Meridional.
No obstante, por ahora todo apunta a que la megaestructura solamente se ha ideado con fines científicos para realizar investigaciones marinas con total seguridad para los expertos implicados.