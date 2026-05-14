El paciente español con hantavirus muestra "mejoría": el resto de ingresados podrá recibir visitas en una semana

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME.

Las claves

Las claves Generado con IA El único paciente español positivo por hantavirus muestra mejoría y permanece estable en la Unidad de Aislamiento del Hospital Gómez Ulla. Los 13 de los 14 pasajeros en Madrid y dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante podrán recibir visitas si la nueva PCR del lunes confirma el resultado negativo. Las visitas a los hospitalizados por hantavirus se permitirán con equipos de protección, uso de mascarilla FFP2 y gel hidroalcohólico, bajo supervisión sanitaria. Las autoridades sanitarias decidirán individualmente el aislamiento de contactos fuera del buque, valorando si será en el domicilio, residencia o lugar donde se encuentren.

Los ingresados en diferentes hospitales de España que hayan dado negativo en las pruebas de hantavirus podrán recibir visitas la próxima semana si obtienen una nueva PCR que confirme el resultado negativo. Un test que se realizará el próximo lunes de nuevo.

Aunque, el español que dio positivo, continúa estable con cierta mejoría.

Esto se aplicará tanto a 13 de los 14 pasajeros que llegaron al Hospital Gómez Ulla de Madrid el domingo como a las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante.

Una decisión avalada por el protocolo que está sirviendo para el manejo del brote de hantavirus y que ha sido aprobado por la Comisión de Salud Pública, según ha asegurado el Ministerio de Sanidad.

Visitas, gel y paseos

En caso de que la PCR del lunes sea negativa, los pacientes hospitalizados por hantavirus podrán recibir visitas con un traje de protección EPI en el hospital.

Si las condiciones de cada hospital lo permiten, podrán salir de la habitación y dar paseos por zonas comunes de la misma planta. Eso sí, deberán usar mascarilla FFP2 en todo momento que estén fuera de la habitación.

Además, deberán usar gel hidroalcohólico para mantener el gel de manos y tendrán que estar supervisados en todo momento por el personal sanitario de cada hospital.



Por el contrario, si sale alguna positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.



Mientras tanto, el único caso confirmado por ahora, un hombre de 70 años, que sigue con sintomatología pero está estable, permanecerá en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica.



Si hubiera algún positivo asintomático, el tiempo en la Uatan se prolongará hasta la obtención de una prueba negativa.

Mujeres contacto de la fallecida

Las dos mujeres que fueron contacto de la neerlandesa fallecida en el vuelo de Johannesburgo a Países Bajos, una de Alicante y otra de Barcelona, también podrán empezar a recibir visitas la próxima semana, una vez se confirme el resultado negativo de la PCR que se les hará a los 7 días del ingreso.





El protocolo establece que para las personas consideradas contacto fuera del buque que vayan surgiendo, como estas dos mujeres, "se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa".



Mientras tanto, se está decidiendo si deberán estar aislados en su domicilio, lugar de residencia o donde se encuentren.