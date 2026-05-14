Francia lanza un mensaje a la India: dos personas separadas por más de 8.000 km se comunican utilizando la mente

Imagen de archivo de un hombre sometiéndose a una prueba para comprobar su capacidad cerebral. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Científicos internacionales lograron transmitir un saludo entre dos personas separadas por más de 8.000 km usando solo la actividad cerebral. El experimento utilizó electroencefalogramas en la India y estimulación magnética transcraneal en Francia para traducir pensamientos en códigos binarios. El receptor percibió el mensaje mediante destellos luminosos, interpretando palabras simples como 'hola' o 'ciao' sin usar lenguaje hablado. Este avance plantea retos éticos sobre la privacidad mental y promete aplicaciones revolucionarias, especialmente para personas con discapacidades motoras o del habla.

Un equipo internacional de científicos ha logrado un hito histórico: la transmisión de un saludo entre dos personas separadas por 8.000 kilómetros. Este experimento pionero demuestra que la comunicación cerebro a cerebro es ya una realidad técnica tangible.

El proceso utilizó electroencefalogramas para captar la actividad neuronal en la India y estimulación magnética transcraneal para recibirla en Francia. Esta tecnología permitió traducir pensamientos en códigos binarios que el receptor pudo interpretar de manera totalmente no invasiva.

Investigadores de Harvard y la empresa Starlab han liderado este avance que desafía los límites de la comunicación humana tradicional. El estudio, publicado recientemente, abre la puerta a una nueva era donde el lenguaje hablado podría dejar de ser necesario.

Durante las pruebas, el emisor pensó en movimientos específicos para generar señales eléctricas correspondientes a ceros y unos. Estos datos viajaron por internet antes de ser inyectados en la corteza visual del receptor mediante pulsos magnéticos muy precisos.

Un éxito con interrogantes

El receptor no escuchó ni vio palabras de forma convencional, sino que percibió destellos luminosos conocidos como fosfenos. Al interpretar la cadencia de estos estímulos, el sujeto en Francia logró descodificar el mensaje enviado desde el lejano continente asiático.

Palabras sencillas como "hola" o "ciao" fueron las elegidas para testar esta conexión sin precedentes entre humanos. Aunque la velocidad de transmisión es todavía lenta, el éxito del intercambio marca un punto de inflexión fundamental en la neurociencia.

Al igual que las terapias avanzadas buscan revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas, esta interfaz cerebro-computadora promete transformar la interacción social. La posibilidad de conectar mentes directamente plantea interrogantes éticos y científicos que la sociedad deberá abordar próximamente.

Sin embargo, los expertos advierten que todavía estamos lejos de una telepatía fluida y comercialmente viable para el gran público. La complejidad del cerebro humano requiere una precisión mayor en la lectura y escritura de información neuronal para evitar errores.

Las aplicaciones potenciales de este descubrimiento son incalculables, especialmente para personas con discapacidades motoras graves o problemas de habla. Recuperar la capacidad de comunicarse directamente mediante el pensamiento representaría una mejora radical en su calidad de vida diaria.

No obstante, la privacidad mental se convierte en un debate central ante el avance de estas tecnologías de interfaz directa. Proteger los pensamientos más íntimos de posibles interferencias externas será una prioridad absoluta para los legisladores y los desarrolladores.

Giulio Ruffini, uno de los autores principales del estudio, destaca que este es un paso crítico hacia la comunicación directa. Según el científico, estamos explorando los límites de lo que significa estar conectados en un mundo cada vez digitalizado.

El éxito de esta telepatía tecnológica entre Estrasburgo y Kerala es solo el comienzo de un largo camino científico. España, a través de centros de vanguardia, participa activamente en esta carrera por descifrar los misterios del funcionamiento cerebral.

La ciencia ficción parece fundirse con la realidad en este experimento que acorta distancias insalvables para la voz humana. El futuro de la comunicación ya no está en las pantallas, sino en el potencial eléctrico de nuestras propias neuronas.