Sanidad descarta mutaciones relevantes en el hantavirus del 'MH Hondius' a la espera de las PCR de los 14 españoles

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad confirma que el brote de hantavirus en el crucero MH Hondius corresponde a la variante Andes, sin mutaciones relevantes. Los 14 pasajeros españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla están sin síntomas y en cuarentena, con vigilancia activa y controles de temperatura diarios. La cuarentena podría extenderse hasta 42 días tras el positivo en una pasajera francesa, y la fecha de contacto podría ser reevaluada. No se realizaron PCR generalizadas en el crucero, solo a contactos de mayor riesgo y personas sintomáticas, siguiendo los protocolos sanitarios internacionales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los primeros análisis genéticos del brote de hantavirus del crucero MH Hondius han confirmado que se trata de la variante Andes -ya conocida- y que se descartan mutaciones relevantes.

En un hilo de mensajes en X, García explica sobre los 14 pasajeros españoles que están ingresados para pasar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid que "tienen ya realizada su PCR y esperamos conocer los resultados hoy", explica la titular de Sanidad.

Por ahora, los 14 han pasado su primera noche aislados en habitaciones individuales tranquilos y sin síntomas; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, en el que no podrán recibir visitas, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.





En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.



Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que sea razonablemente certero, se repetirá cada 48 horas.



De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

La cuarentena de 42 días

La cuarentena de estos 14 españoles podrá extenderse hasta 42 días y llegar así hasta el 17 de junio, aunque el tiempo debe ser ahora reevaluado tras el positivo en hantavirus de una pasajera francesa del buque.

Inicialmente, y tras las reuniones con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ECDC y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España (CCAES), ha establecido que empiece a contar a partir del 6 de mayo y que se prolongue hasta 42 días, según ha señalado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en TVE.

Sin embargo, el positivo confirmado en una pasajera francesa este positivo en la ciudadana francesa podría hacer que el día considerado como último contacto sea el del domingo, cuando empezó el desembarco del Hondius.

La mujer francesa comenzó a encontrarse mal durante el vuelo de repatriación a París y no mientras se encontraba en el buque; después de esos primeros síntomas mientras volaba desde Tenerife hacia París, su estado empeoró por la noche y el test al que se la ha sometido ha dado positivo.



Respecto al caso del estadounidense que ha dado positivo en la PCR realizada, Sanidad ha explicado que se le realizó una prueba diagnóstica que se mandó a dos laboratorios; en uno de ellos, su resultado fue considerado por las autoridades estadounidenses "como un positivo débil", aunque para Sanidad "no era concluyente".



El segundo análisis fue negativo, pero las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo que ha mantenido el ECDC.



Hay además otro ciudadano estadounidense con síntomas leves por posible hantavirus, que empezó a demostrar el miércoles 6 de mayo "una tos leve que remitió tras ese día", por lo que consideraron no clasificarla como caso probable.

Esta tarde acaba el desembarco

En el buque quedan 54 personas, de las cuales 26 desembarcarán esta tarde para viajar en dos aviones con destino a Países Bajos y no en uno, como inicialmente había informado la ministra de Sanidad.

La previsión hasta el mediodía de este lunes era que tomaran sendos vuelos a Países Bajos y Australia, pero por problemas la aeronave procedente de Oceanía no tomará tierra en el aeropuerto de Tenerife Sur.



La nueva planificación, según apuntan fuentes del Ministerio de Sanidad, consiste en que los miembros de la tripulación vayan juntos en un primer vuelo rumbo a Países Bajos, y que en el segundo estén cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro británico.



Sanidad recalca que todos los pasajeros abandonarán el MV Hondius antes de las 19.00 horas, que es "la hora límite" y "el compromiso", según recalcó García en rueda de prensa.



Permanecerán a bordo 28 personas, quienes viajarán por mar hasta el puerto de Róterdam.



Una vez que el crucero se haga a la mar, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos, explicó la ministra, quien ha corroborado que un pasajero francés que viajaba en el Hondius dio positivo, uno estadounidense dio un "positivo leve" y otro presentaba síntomas.

No hubo pruebas generalizadas

El Ministerio de Sanidad ha aclarado este lunes que no se practicaron PCR generalizadas a bordo del crucero porque ni existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas para hacerlo, según los protocolos sanitarios, por lo que se limitaron a las personas sintomáticas.



Según han detallado fuentes de Sanidad, esas pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde a las personas que un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) consideró contactos de mayor riesgo como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo.



El Hondius continuó así su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas. A partir de ese momento, las autoridades sanitarias recibieron cada 12 horas la declaración marítima de sanidad (DMS) del barco, cuyos informes reflejaban que no había nuevos casos sintomáticos durante la travesía.



Cuando llegaron a Canarias, los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y control de temperatura.



"Nosotros nos ceñimos a los protocolos", ha destacado desde Tenerife por la mañana la ministra de Sanidad, quien ha destacado la "estrecha colaboración" que España ha mantenido en todo momento con el ECDC y la OMS.



Este protocolo marcaba las pruebas a los contactos más estrechos y las personas sintomáticas y que al resto se les aplicara el de sus respectivos países.