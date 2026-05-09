Daniel Holz es físico y controla el Reloj del Juicio Final: "Nada impide una descontrolada carrera armamentista nuclear"

El físico Daniel Holz, copresidente de la junta que cada año decide la posición de las manecillas del Reloj del Juicio Final. EFE Octavio Guzmán

Las claves

Las claves Generado con IA El Reloj del Juicio Final se sitúa a solo 85 segundos de la medianoche, su punto más cercano al desastre global. Daniel Holz advierte que nada impide actualmente una carrera armamentista nuclear descontrolada, señalando un debilitamiento de los mecanismos de contención. El comité científico destaca posturas agresivas de las grandes potencias, erosión de acuerdos internacionales y aumento del riesgo nuclear y tecnológico. Los científicos insisten en que aún es posible revertir la tendencia si se reconstruyen los consensos internacionales y se limitan los arsenales nucleares.

La humanidad vive instalada en una cuenta atrás simbólica que, cada enero, adquiere nuevos matices. A principios de este año, el llamado Reloj del Juicio Final se situó a apenas 85 segundos de la medianoche, su punto más cercano al desastre global.

El ajuste, realizado por el Boletín de Científicos Atómicos, no es un gesto retórico. Refleja una acumulación de amenazas que van desde el deterioro climático hasta el auge de tecnologías disruptivas, pasando por un renovado protagonismo del riesgo nuclear global.

En ese contexto, la advertencia del astrofísico Daniel Holz resonó con especial contundencia: "Por primera vez en más de medio siglo, nada impedirá que se desate una carrera armamentística nuclear descontrolada".

Con esta afirmación subraya un escenario en el que los mecanismos tradicionales de contención parecen haberse debilitado progresivamente. La declaración no surge en el vacío.

Los científicos, en alerta

Según el propio comité científico, las grandes potencias han adoptado posturas cada vez más agresivas, hostiles y nacionalistas, erosionando acuerdos internacionales clave y debilitando la cooperación necesaria para contener amenazas existenciales compartidas por toda la humanidad .

El simbolismo del reloj, creado en 1947, ha evolucionado con el tiempo. Si en sus orígenes medía principalmente el riesgo de guerra nuclear, hoy incorpora variables como el cambio climático, la inteligencia artificial o las amenazas biológicas en su cálculo anual.

Sin embargo, el factor nuclear continúa ocupando un lugar central. El incremento de arsenales, la modernización de sistemas armamentísticos y la erosión de tratados de control han reactivado temores propios de la Guerra Fría, ahora amplificados por un entorno geopolítico más fragmentado.

Holz insistió en que el problema no es únicamente tecnológico, sino político. La falta de liderazgo global y la incapacidad de los gobiernos para rendir cuentas alimentan dinámicas de confrontación que, históricamente, han desembocado en conflictos prolongados y escenarios de inestabilidad persistente.

A esta ecuación se suma un deterioro evidente de la confianza internacional. La lógica de bloques y la competición entre potencias dificultan la adopción de soluciones coordinadas, precisamente en un momento en que los riesgos requieren respuestas globales urgentes y sostenidas.

El reloj, por tanto, no mide el tiempo literal que queda hasta una catástrofe, sino la distancia política y social que separa a la humanidad de decisiones capaces de revertir la tendencia actual. Cada segundo ganado o perdido es, en esencia, una advertencia.

Pese al tono alarmante, los científicos insisten en que el margen de actuación existe. Retrasar las manecillas sigue siendo posible, pero exige reconstruir consensos internacionales, limitar los arsenales nucleares y abordar de forma conjunta las amenazas emergentes que definen el siglo XXI.