El municipio español perfecto para recorrer en un día: esconde un parque biológico con aves ibéricas como el águila real

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Las claves Generado con IA Sigüenza, en Guadalajara, destaca por su entramado medieval de calles empedradas y su ambiente histórico. El Castillo de los Obispos, construido en el siglo XII, es uno de los castillos mejor conservados de España y actualmente es un Parador Nacional. Cerca de Sigüenza se encuentra el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, hogar de aves como el águila real, el halcón peregrino y el buitre leonado. La ciudad celebra anualmente las Jornadas Medievales, donde artesanos y actividades recrean su pasado histórico.

Sigüenza, uno de los tesoros medievales más imponentes de Guadalajara, se erige como uno de los pilares turísticos para los amantes de la historia. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, está definida por un trazado de calles estrechas y empedradas conocidas como "travesañas" que ascienden serpenteantes hacia la parte alta de la ciudad.

Este espectacular entramado urbano conserva la esencia de las antiguas juderías y barrios gremiales, donde las fachadas de sillería y los blasones en piedra transportan a los turistas a una época de caballeros y leyendas que fácilmente podría proyectarse en Juego de Tronos.

A escasos kilómetros de este municipio, encontramos el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, un enclave biológico en el que anidan aves ibéricas como el águila real, el halcón peregrino y el buitre leonado.

Además de este espacio natural, el epicentro de esta atmósfera histórica es el majestuoso Castillo de los Obispos, una fortaleza cuya construcción original se remonta al siglo XII sobre los cimientos de una antigua alcazaba árabe.

Durante más de 700 años, este bastión sirvió de residencia palaciega para los poderosos obispos seguntinos, quienes actuaban como señores feudales de la zona, y aún a día de hoy se mantiene gran esencia de esa etapa.

Su arquitectura militar, caracterizada por gruesos lienzos de muralla, torreones y un amplio patio de armas, lo convierte en uno de los castillos mejor conservados de España, funcionando ahora mismo como Parador Nacional de Turismo.

Sigüenza aún conserva su esencia medieval

Recorrer el entorno de este imponente castillo, que ya es todo un regalo para la vista, permite descubrir los restos de las antiguas murallas que protegían el lugar, con puertas emblemáticas como el Portal Mayor o la Puerta de Hierro, que aún permanecen como testigos del pasado defensivo de Sigüenza.

Pero no todo se basa en el castillo, también hay otros monumentos históricos que marcan la diferencia con respecto a otros rincones medievales de España, como la imponente presencia de la Catedral de Santa María, concebida originalmente como una catedral-fortaleza.

Este edificio combina la robustez del románico con la elegancia del gótico, custodiando en su interior la famosa escultura del Doncel, símbolo universal de la elegancia caballeresca y el humanismo temprano.

Grosso modo, la experiencia que ofrece Sigüenza es una pasada y no se entiende hasta que uno la experimenta por sí mismo. Es una inmersión total que se completa, del todo, con la celebración anual de las Jornadas Medievales en el mes de julio, cuando artesanos vuelven a deambular por las plazas.

Es, desde luego, uno de los destinos turísticos perfectos para aquellos que quieran sumergirse en un mundo que, como decíamos, podría haber salido en cualquier obra de fantasía de la industria del audiovisual.