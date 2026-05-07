Una visita a un vertedero y sin ratones en el barco: por qué el origen del brote de hantavirus apunta al matrimonio holandés

Imagen de la llegada de los tres contagiados de hantavirus a Países Bajos. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius apunta como posible origen a un matrimonio neerlandés que viajó previamente por Sudamérica, incluida Argentina. La OMS ha confirmado la presencia del virus de los Andes, la única variante de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona, entre los afectados del brote. No se han encontrado ratones a bordo del barco, lo que refuerza la hipótesis de que la pareja se infectó antes de embarcar, posiblemente al visitar un vertedero en Ushuaia. El periodo de incubación y los casos confirmados sugieren que aún podrían aparecer más contagios, aunque los expertos consideran que el virus tiene baja capacidad de transmisión.

La incertidumbre alrededor del brote de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius persiste ya que aún no se ha determinado con precisión cuál ha sido la fuente de infección. Una de las posibles hipótesis sobre el origen apunta al matrimonio neerlandés.

Ambos, fallecidos tras contraer el virus, se subieron al barco tras haber realizado un viaje que les había llevado por Sudamérica, incluida Argentina. "Se trata de una información epidemiológica crucial", ha apuntado Benjamin Brennan, de la Universidad de Glasgow, en declaraciones a SMC.

Esto sugiere que la infección se contrajo en una región endémica de hantavirus y se llevó a bordo, en lugar de originarse en la propia embarcación. Un dato clave que refuerza esta teoría es que la OMS confirmó este miércoles que se había identificado el virus de los Andes entre los afectados.

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Se trata de la única variante en la que se ha detectado la transmisión de persona a persona, además de roedores a humanos, ya que el principal reservorio del hantavirus en Argentina son los ratones colilargos.

Sin embargo, estos pequeños roedores no se han encontrado en el archipiélago argentino desde el que partió el crucero, por lo que es posible que el matrimonio se infectó antes de subir a él; en concreto, mientras observaban aves en la ciudad de Ushuaia.

Allí, la pareja habría visitado un vertedero en el que pudo haber estado expuesta a roedores, según fuentes consultadas por Associated Press. La principal vía de transmisión es inhalando partículas contaminadas procedentes de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados.

Lo que sugiere que la infección sucedió antes del embarque en Argentina es que, según los informes que ha elaborado la OMS, no se han encontrado ratas ni ratones a bordo. El periodo de incubación de la primera persona infectada también señala en esta dirección.

El pasado 1 de abril, el crucero zarpó del sur de Argentina para llevar a cabo una expedición al archipiélago de Cabo Verde. El pasajero neerlandés, de 70 años, fue el primero en presentar síntomas el 6 de abril y falleció el día 11.

El periodo de incubación del hantavirus oscila entre una y ocho semanas, por lo que aún es posible que se produzcan más casos. La última sospecha apunta a una azafata neerlandesa que viajó en el mismo vuelo en el que la mujer del primer fallecido trasladaba los restos mortales de su marido.

Pese a que presenta síntomas y ya ha sido aislada, aún se le están realizando pruebas para saber si se trata de un nuevo caso de hantavirus. Por el momento, se han confirmado dos casos en laboratorio de los ocho pacientes que han sido afectados.

Como ha incidido Brennan, identificar qué cepa del virus es la responsable resulta esencial para evaluar cuáles son los riesgos actuales asociados a este brote. Los expertos coinciden, con la información que se tiene hasta ahora, en que se trata de un virus poco contagioso.

El hantavirus, a diferencia de la Covid-19, no parece tener un potencial pandémico. Si en el primero por cada individuo afectado se infectaba a prácticamente cero personas, la cifra (el número básico de reproducción o R0) asciende a tres más en el segundo caso.