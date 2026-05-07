En la planta 22 del Gómez Ulla: así es la unidad UATAN de aislamiento donde irán los 14 españoles del hantavirus

El hantavirus tiene baja transmisibilidad comparado con la covid y los expertos no esperan un aumento significativo de casos tras el brote en el crucero.

Actualmente, todos los españoles están asintomáticos y cumplirán cuarentena en el hospital; solo se activarán las unidades UATAN si aparecen síntomas.

El hospital cuenta con unidades UATAN de aislamiento y tratamiento de alto nivel, diseñadas para casos de infecciones graves y con estrictas medidas de seguridad.

Los 14 españoles del crucero con brote de hantavirus serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras una evaluación sanitaria en Tenerife.

Ya conocemos el paradero de los casi 150 pasajeros del crucero donde se ha producido un brote de hantavirus y de los 14 de ellos que son españoles. A las islas Canarias, a priori, no llegarán pacientes con síntomas de la infección.

La ministra de Sanidad Mónica García ha aclarado en rueda de prensa que en el crucero hay tres casos activos de la infección que abandonaron la nave en Cabo Verde, de donde permaneció el barco fondeado hasta el miércoles por la noche, y serán evacuados a Países Bajos.

El médico del barco, un británico que este martes presentaba síntomas graves, también será llevado a Países Bajos, según la ministra. García aclara que el resto de pasajeros y tripulación, entre los que se encuentran los 14 españoles, están asintomáticos.

Y, ¿cuál será su destino? Todos ellos viajarán en el crucero, el MV Hondius, hasta el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, Canarias. Entonces se llevará a cabo una evaluación sanitaria y se repatriará a los pasajeros extranjeros.

La ministra ha remarcado que estos pasajeros no tendrán contacto en ningún momento con la población local. Los españoles, por su parte, después de ser examinados, serán enviados en avión militar a la base militar de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al Hospital Gómez Ulla.

En el hospital madrileño, también militar y situado en el barrio de Carabanchel, van a permanecer en cuarentena "todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos", ha asegurado García.

Estos protocolos todavía se están elaborando entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos sanitarios dependientes de la Comisión Europea, por lo que todavía falta información sobre qué pueden esperar estos españoles.

Mónica García sí ha explicado que el hospital elegido ha sido el Gómez Ulla porque tiene "mecanismos de seguridad, unas unidades que se llaman UATAN" con las características para aislar en caso necesario, aunque hay 16 más en toda España.

Estas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) surgen en la época de la crisis del ébola de 2014 para dar solución a este tipo de emergencias sanitarias. Las del Gómez Ulla se encuentran en el último piso, en la planta 22.

Unidades sofisticadas

"El Gómez Ulla tiene esas siete camas especiales, pero no son para guardar cuarentena, sino para personas que tienen una infección activa", explica Joan Caylá, exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

"De hecho, si los pacientes son responsables podría hacerse la cuarentena desde casa. No conozco los detalles, pero la máxima utilidad de este hospital sería tratar a un paciente muy grave, como el médico del crucero que ha sido enviado a Países Bajos", sigue.

Según el Ministerio de Sanidad, los pasajeros españoles cumplirán su cuarentena en este hospital militar y será en el caso de que aparezcan síntomas compatibles con la infección cuando se activarán estas UATAN, "para garantizar una atención inmediata y segura".

Los accesos a la planta en la que se encuentran estas unidades tienen un férreo control de accesos, cámaras de seguridad y puertas que sólo se abren con códigos de seguridad. La llegada de los pacientes se produce directamente desde el sótano en ascensores

“Estas siete camas del Gómez Ulla son unidades muy especializadas con presión de aire negativo y sobre todo con personal muy especializado para prevenir la transmisión en el hospital. Son unidades con un control muy estricto”, asegura Caylá.

No es la primera vez que la planta 22 del Gómez Ulla protagoniza las noticias y es que a finales de enero de 2020 se preparó para acoger a españoles expatriados de Wuhan en China que tuvieran síntomas de covid tras estallar el brote.

"Me imagino que la razón de mandar a los españoles desde Canarias a Madrid es centralizar el tema, acabar de revisarlo bien, que se hagan las cuarentenas o, incluso, tratarlos. Para hacer sólo cuarentenas, no se necesitan unidades tan sofisticadas", dice Caylá.

Las habitaciones UATAN están equipadas como un box de cuidados intensivos, pero tienen sistemas que evitan el escape de agentes infecciosos como escalones dobles de presión negativa, agua hiperclorada en los inodoros y sistemas de desinfección.

Mensaje de calma

El hantavirus es conocido desde hace muchos años y, dice Caylá, del que sólo se han reconocido unos pocos brotes epidémicos. "Sobre todo, en regiones de países pobres: ha habido pocos brotes y como máximo 16 casos", asegura.

En este barco suman un total de ocho casos y el resto de personas son asintomáticas. "Si hubiera mala suerte podría salir algún caso más, pero no da la impresión. Es un virus contagioso, pero no mucho, no hablamos de una covid", continúa.

"Si en este barco hubiera habido covid, no se habrían producido ocho casos de 150, sino más de 100. Afortunadamente, la transmisibilidad es muy baja. Probablemente, haya habido más casos por el hecho de ir en un barco, que tiene una superficie muy pequeña".

Caylá explica que los equipos de trabajo de la OMS y la Comisión Europea están haciendo encuestas epidemiológicas y, en cuanto terminen, se sabrá cuánto durará la cuarentena. "Hay que tener en cuenta que el período de incubación se extiende entre las dos y las seis semanas. Hablamos de más de 40 días", dice.

Si desembarcan en Canarias habrá que contar desde entonces, como mínimo, 40 días. El experto dice que, aunque puede parecer mucho tiempo, con la covid estuvimos hasta tres meses en todo el país. Aquí se trataría sólo de confinar a los expuestos al virus.

“Todavía nos falta mucha información para precisar. La covid tenía un potencial pandémico impresionante que no tiene el hantavirus. Es posible que haya algún caso más, pero da la sensación de que esto no puede subir mucho”, concluye el experto.