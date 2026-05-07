Ya es oficial: la nueva ley que obliga a los 'súper' a donar a bancos de alimentos para evitar multas de hasta 60.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva ley española obliga a los supermercados a donar excedentes alimentarios a bancos de alimentos o entidades sociales, bajo riesgo de multas de hasta 60.000 euros. La normativa prioriza el consumo humano de los productos no vendidos, seguida de su uso para alimentación animal o compostaje, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario. Los supermercados deberán promover la venta de productos cercanos a su fecha de consumo preferente o con defectos estéticos a precios reducidos. La ley busca reducir a la mitad el desperdicio alimentario en el comercio y consumo para 2030, y recortar un 20% las pérdidas en la cadena de producción y suministro.

La lucha contra el desperdicio alimentario ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal con consecuencias económicas tangibles.

La nueva normativa española impone un cambio estructural que afecta directamente a supermercados, obligados ahora a donar sus excedentes.

Desde abril de 2026, las medidas clave de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario han pasado a ser exigibles tras un año de adaptación, activando inspecciones y un régimen sancionador que alcanza a toda la cadena alimentaria.

Uno de los puntos más relevantes es la obligación de los supermercados de establecer acuerdos con bancos de alimentos y entidades sociales para canalizar los productos no vendidos pero aún aptos para el consumo, evitando que terminen en la basura.

Promocionar productos perecederos

La norma establece una jerarquía clara en la gestión de excedentes: prioriza el consumo humano mediante donaciones, seguido de su uso en alimentación animal o su transformación en compost, limitando así el impacto ambiental del desperdicio.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas que, en los casos más habituales, oscilan entre 2.000 y 60.000 euros, aunque las infracciones graves o reiteradas pueden elevar la cuantía hasta los 500.000 euros.

En paralelo, la ley también introduce cambios en el comportamiento comercial de los supermercados, como la promoción de productos cercanos a su fecha de consumo preferente o la venta de alimentos con defectos estéticos a precios reducidos.

El objetivo último de esta legislación es ambicioso: reducir a la mitad el desperdicio alimentario en el comercio minorista y el consumo para 2030, además de recortar un 20% las pérdidas en la cadena de producción y suministro.

Más allá de la sanción, el espíritu de la ley busca transformar el sistema alimentario hacia un modelo más eficiente, sostenible y solidario, en el que los excedentes se conviertan en recursos útiles para colectivos vulnerables.

El trasfondo del problema es significativo: el desperdicio de alimentos refleja un fallo estructural en el sistema, con implicaciones tanto sociales como medioambientales, en un contexto donde aún persisten situaciones de inseguridad alimentaria.

Sin embargo, la aplicación de la norma no está exenta de críticas, especialmente desde el sector empresarial, que cuestiona la viabilidad económica de algunas medidas y el impacto de las sanciones en negocios con márgenes ajustados.

Aun así, la entrada en vigor efectiva de la ley marca un punto de inflexión, obligando a los supermercados a asumir un papel activo en la redistribución de alimentos y en la reducción de residuos en España.