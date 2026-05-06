30 años del primer contagio entre humanos: las heces de un roedor origen más probable del brote de hantavirus

La OMS y las autoridades españolas han activado protocolos preventivos y han evacuado a pasajeros afectados, priorizando evitar el contacto con roedores por la ausencia de cura específica.

El virus de los Andes, presente en Argentina, presenta una alta letalidad de hasta el 40% y ha causado brotes previos con contagio persona a persona.

La transmisión del hantavirus suele ocurrir al inhalar partículas contaminadas por roedores salvajes, aunque el contagio entre humanos es raro, salvo con la variante virus de los Andes.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius genera incertidumbre sobre la fuente de infección, siendo las heces de roedor el origen más probable.

Las incógnitas tras el brote de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius permanecen pasadas 48 horas desde su confirmación. La duda que más incertidumbre suscita entre los expertos es la de determinar con precisión cuál ha sido la fuente de infección.

La transmisión a humanos se produce principalmente por inhalar partículas contaminadas por la orina, las heces y la saliva de los roedores infectados, que son los principales hospedadores aunque también pueden serlo murciélagos, topos y musarañas.

El contagio puede darse por mordedura o arañazos de estos animales, pero suele ser menos frecuente. Por el momento no se han detectado casos en roedores como los que se pueden encontrar en los hábitats urbanos, ya que suelen tener como reservorio a roedores salvajes.

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En España, de hecho, se han descrito casos de este virus en roedores de campo como los topillos, según este estudio publicado en 2022 por la Universidad de Valladolid y el Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos.

Contagio reducido, letalidad elevada

Dos años después, se confirmó un caso autóctono de hantavirus en un hombre que residía en una zona rural de la provincia de Barcelona. Si no hubo más fue, entre otros motivos, porque la transmisión de persona a persona resulta más extraña.

El mejor ejemplo para demostrar su baja probabilidad de contagio es la Covid-19. Si en esta última por cada individuo infectado se infectaba a tres más, en el caso del hantavirus la cifra (que se conoce como número reproductivo básico o R₀) se reduce a prácticamente cero.

No obstante, la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha reconocido este martes en una rueda de prensa que trabajan con la hipótesis de que hubo transmisión persona a persona.

La única variante en la que se ha documentado la transmisión entre humanos ha sido en el llamado virus de los Andes. Se produjo durante un brote que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 1996 en las localidades argentinas de El Bolsón y Bariloche.

El MV Hondius comenzó su camino con destino a Canarias precisamente desde Argentina. Sobre todo porque el país sudamericano enfrenta una grave situación debido a este virus: el pasado año registraron 86 casos y hasta 28 fallecidos.

Identificar qué cepa de este virus, identificado por primera vez durante la guerra de Corea en la década de 1950, es la responsable de este brote es esencial para evaluar cuáles son los riesgos. Es probable que se trate del virus de los Andes, pero desde la OMS aún no se ha confirmado que sea así.

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, advierte en este artículo de The Conversation que los hantavirus representan una amenaza emergente para la salud pública, afectando a unas 200.000 personas en todo el mundo cada año.

Este peligro es mayor en el caso de los hantavirus del Nuevo Mundo (al que pertenece el virus de los Andes). Y es que, a diferencia de las variantes asiáticas y europeas, cuenta con una tasa de letalidad que llega hasta el 40% entre quienes desarrollan el síndrome pulmonar por hantavirus.

Otro de sus peligros es que durante la fase inicial presentan síntomas inespecíficos y, además, se asemejan a los de un proceso gripal: dolores de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal y diarrea.

Desde que se identificara por primera vez en 1996, ha habido varios brotes en los que se ha documentado el contagio de persona a persona. Uno de los más graves, ocurrido entre 2018 y 2019 también en Argentina, causó 29 casos y 11 muertes.

No obstante, la probabilidad de que esto ocurra es baja, por lo que la hipótesis que más cobra fuerza es que el origen se encuentre en un roedor infectado. La OMS ha asegurado que, por el momento, no se han encontrado roedores dentro de la embarcación.

Todo apunta entonces a que el primer contagio se produjo fuera de la misma, ya que el periodo de incubación es de una a ocho semanas. Por ello se ha iniciado la localización de los pasajeros que viajaron en un vuelo en el que se encontraba una de las tres personas fallecidas en este brote.

Aún se están investigando los historiales de viaje de otros pasajeros y miembros de la tripulación, por lo que sigue sin estar claro si otras personas pudieron haber estado expuestas a fuentes de hantavirus en zonas endémicas antes de embarcar o durante las escalas en los puertos.

Sin embargo, la mayoría de ellos habrán estado en espacios reducidos durante todo el periodo de incubación del virus, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan casos secundarios, como destaca Benjamin Brennan, del Centro de Investigación Virológica de la Universidad de Glasgow.

Una llegada con protocolos

La principal medida de prevención pasa por evitar el contacto con roedores, puesto que no existe una cura específica y el tratamiento que se sigue es sintomático. En el caso del síndrome pulmonar se necesitan respiradores mecánicos, lo que podría explicar la evacuación de algunos afectados.

La OMS ya ha confirmado que dos pasajeros con hantavirus confirmados serán trasladados desde Cabo Verde hasta Países Bajos en avión medicalizado. Un tercer pasajero que presenta síntomas compatibles pero no reviste gravedad también será evacuado a Alemania.

En un primer momento se barajó que la embarcación recalara en puertos neerlandeses para desinfectarlo y desratizarlo, pero la OMS y el Ministerio de Sanidad acordaron a última hora de este martes que lo hiciera en Canarias. Aún no se han dado a conocer los detalles del protocolo a seguir.

Lo que se debe hacer ahora es aplicar unos protocolos de control de casos y posibles casos, tal y como señala a SMC España la secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), Mar Faraco: "Lo ideal sería desembarcar con precaución".