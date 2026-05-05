Fernando Simón pide calma ante el brote de hantavirus en un crucero: "No creo que suponga un riesgo para España"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Santiarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Simón ha pedido calma ante el brote de hantavirus en un crucero frente a Cabo Verde, destacando que no supone un riesgo para España. El director del CCAES ha explicado que el contagio entre personas por hantavirus es muy raro, aunque no completamente imposible en caso de contacto muy estrecho. Simón descarta la necesidad de una cuarentena larga para los pasajeros del crucero, señalando que el virus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados. Ha insistido en que la alarma generada es mayor de lo que corresponde y asegura que se tomarán todas las medidas necesarias para controlar los riesgos.

Fernando Simón ha tratado este martes de llamar a la calma ante el brote de hantavirus en un crucero que ha dejado, hasta el momento, tres muertos, y que actualmente se encuentra junto a la costa de Cabo Verde.

"El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, no creo que vaya a suponer un riesgo para España", ha subrayado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

En todo caso, Simón ha descartado que si llega el barco a un puerto se tenga que someter a una cuarentena larga a sus pasajeros como ocurría con el coronavirus: "No podemos tener encerradas a 147 personas en un barco", ha señalado antes de intervenir en unas jornadas en la Universidad de Barcelona (UB).

Ha explicado que el contagio entre personas es "muy raro", pero no se puede descartar la posibilidad. "Si es un contacto muy estrecho y cercano, y más con un caso confirmado, seguramente pueda pasar", ha especificado, pero ha remarcado que "no es lo habitual".

El hantavirus se transmite por el contacto y la inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados.

Fernando Simón sobre el hantavirus

Por ello, el director del CCAES ha opinado que la alerta por el hantavirus es "mucho menor que la sensación que da por la intensa actividad de los medios", los cuales están dando "más bombo de lo que toca".

Simón ha pedido "calmar las aguas" y dejar que la coordinación "produzca los efectos que esperamos", y ha recordado que no es la primera vez que pasa algo parecido en un barco.

"Lo que no podemos es tener 45 días encerradas a estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos", ha defendido.

Por lo tanto, si se lleva a cabo la evacuación, el crucero estará sin casos y, por ende, "sin riesgos", ha explicado. "Sea en Holanda, sea en España o sea en Europa tenemos que dar la salida más humana y razonable a este problema", ha comentado.