El embalse español referente en Europa con una gigabatería de más de 1.700 MW que supera a las nucleares

El embalse español referente en Europa con una una gigabatería de más de 1.700 MW que supera a las nucleares

Las claves

Las claves Generado con IA El complejo hidroeléctrico Cortes-La Muela es la mayor infraestructura de bombeo reversible de Europa continental, con más de 1.700 MW de potencia. Su capacidad de generación supera la de cualquier reactor nuclear individual operativo en España. El sistema funciona como una gigabatería, almacenando energía en horas de baja demanda y liberándola rápidamente cuando se necesita. Esta instalación es clave para estabilizar el sistema eléctrico nacional y avanzar en la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

El complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela coloca a España como un referente en Europa dentro del sector energético. La maquinaria de bombeo reversible se ha posicionado como la infraestructura de este tipo más importante de la Europa continental, con una potencia instalada que puede superar los 1.700 MW.

Su capacidad de generación no solo es un hito tecnológico, sino que logra superar la potencia individual de cualquier reactor nuclear operativo en el país, que habitualmente oscilan alrededor de los 1.000 MW.

El funcionamiento de esta instalación es similar al de una batería gigante de almacenamiento de energía, con un sistema que utiliza dos embalses a diferentes alturas: uno inferior, en el cauce del río Júcar, y otro superior, que se encuentra en la muela caliza a 500 metros de altura.

España se pone a la cabeza

Durante las horas de baja demanda o cuando existe un excedente de energías renovables, la central utiliza esa electricidad sobrante para bombear agua al depósito superior. Y cuando la red necesita un extra, el agua se libera para mover las turbinas y generar energía limpia de manera instantánea.

La relevancia estratégica de Cortes-La Muela radica en su papel como estabilizador del sistema eléctrico nacional. A diferencia de otras fuentes de energía, que dependen de las condiciones meteorológicas, el bombeo hidroeléctrico permite gestionar la intermitencia de la eólica y la solar, almacenando el excedente para evitar pérdidas.

Esta capacidad de carga y descarga es imprescindible para avanzar en la transición energética, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y garantizando el suministro en picos de consumo. Es, en líneas generales, un proyecto revolucionario que se centra en las energías limpias y garantiza el abastecimiento general de la zona.

Por supuesto, todo ello tiene resultados económicos gracias a su compleja operativa: destaca por su eficiencia y su capacidad de respuesta inmediata. El conjunto, que está gestionado por Iberdrola, permite inyectar una enorme cantidad de energía a la red en cuestión de minutos, una velocidad de reacción que las centrales nucleares no pueden igualar.

Con infraestructuras como esta, España refuerza su autonomía energética y se sitúa a la vanguardia europea en soluciones de almacenamiento masivo, una pieza para cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

No es el único terreno en el que España está tomando la delantera, puesto que los yacimientos de minerales del país están permitiendo que Europa dependa menos de China, demostrando que el territorio es vital para la transición energética.