La academia de Ciencias de EEUU retira el estudio sobre el cáncer de páncreas de Barbacid por tapar intereses económicos

Barbacid y otros colegas son propietarios de una empresa que, según los responsables de la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, produce un conflicto de intereses.

Las claves

Las claves Generado con IA La Academia Nacional de Ciencias de EEUU ha retirado un estudio sobre el cáncer de páncreas liderado por Mariano Barbacid. El artículo, publicado en una revista de la Academia, trataba sobre un tratamiento experimental efectivo en ratones. La retirada se produjo por un conflicto de intereses relevante no declarado por Barbacid y sus compañeras Carmen Guerra y Vasiliki Liaki.

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha retirado de su revista el estudio de Mariano Barbacid sobre un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones. Los responsables de la publicación han considerado que tanto Barbacid como sus compañeros Carmen Guerra y Vasiliki Liaki tienen un "conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación".

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