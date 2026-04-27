El embalse español referente como la mayor megabatería de energía limpia: posee un sistema de 280 MW de potencia

El embalse español que se convierte en la mayor megabatería de energía limpia con un sistema de 280 MW de potencia

Las claves

Las claves Generado con IA El embalse de Navamuño en Salamanca se transformará en una central de bombeo reversible con 280 MW de potencia, convirtiéndose en una megabatería clave para España. El sistema permitirá almacenar energía renovable bombeando agua entre dos depósitos a distinta altura, optimizando el uso de excedentes eólicos y solares. Navamuño podrá almacenar hasta 2,24 GWh de energía y reforzará la seguridad del suministro eléctrico nacional, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. La iniciativa es parte del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico y posiciona a Salamanca como referente en la transición hacia un modelo energético sostenible.

El embalse de Navamuño, situado en Salamanca, es ahora una de las piezas clave en la estrategia energética de España. La infraestructura hidráulica se convertirá en una central de bombeo reversible con una potencia instalada de 280 megavatios (MW).

La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca dotar al sistema eléctrico nacional de una mayor capacidad de almacenamiento para gestionar la intermitencia de las fuentes renovables.

El funcionamiento de esta "megabatería" se basa en un sistema de dos depósitos a distintas alturas que permite almacenar energía en forma de agua. Durante las horas de exceso de producción eólica o solar, la electricidad sobrante se utiliza para bombear agua desde un embalse inferior hasta Navamuño.

Navamuño es ahora un referente energético

En momentos de alta demanda o baja producción renovable, el agua se libera para mover unas turbinas que generan electricidad de forma inmediata, permitiendo almacenar hasta 2,24 gigavatios hora (GWh) de energía.

Esta transformación es imprescindible para garantizar la estabilidad del mix energético español y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Navamuño forma parte de una selección de proyectos prioritarios dentro del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico que busca aprovechar infraestructuras existentes para reducir el impacto ambiental.

Al actuar como un regulador de la red, esta central evitará que se pierda el excedente de energía limpia producido durante los picos de viento o sol, y eso llevará a optimizar todo el sistema. Es una transformación realmente importante y necesaria que beneficia a todos a gran escala, aunque es una operativa ambiciosa.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo técnico y estudios de impacto tras la adjudicación de los contratos de diseño por parte del Gobierno. Aunque la obra supone un reto de ingeniería considerable, las autoridades destacan que el embalse es idóneo por su ubicación y características.

Cuando todo esté operativo, listo y en funcionamiento, la instalación reforzará la seguridad del suministro eléctrico a nivel nacional y además posicionará a la provincia de Salamanca como un referente indiscutible en la transición hacia un modelo energético sostenible.

Ha sido un gran año para los embalses a nivel nacional y este tipo de estrategias potencian aún más sus usos, sobre todo a futuro. Ahora que todos los países buscan potenciarse en el sector energético, debido a la crisis reciente del petróleo, este tipo de proyectos refuerzan a España frente a sus competidores.