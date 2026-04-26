El pueblo español perfecto para recorrer a pie: alberga la mayor planta fotovoltaica de Europa, que abastece a 250K personas

Los paneles solares cubren un vasto lote de tierra en una llanura inclinada con montañas en el fondo. iStock

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Las claves Generado con IA Usagre, en Badajoz, alberga la mayor planta fotovoltaica de Europa, Núñez de Balboa, desarrollada por Iberdrola. La planta tiene una capacidad de 500 megavatios pico y puede abastecer con energía limpia a unas 250.000 personas. Núñez de Balboa ayuda a evitar la emisión anual de 215.000 toneladas de dióxido de carbono y genera unos 832 gigavatios hora al año. La instalación cuenta con más de 1,4 millones de paneles solares y ocupa cerca de 1.000 hectáreas, consolidando a España como referente en energía fotovoltaica.

En mitad de Extremadura y lejos del bullicio de las grandes ciudades, un pequeño municipio se ha convertido en símbolo del cambio energético en España. Usagre, en la provincia de Badajoz, destaca por albergar una infraestructura clave en el avance hacia un modelo más sostenible.

Este enclave rural es el hogar de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, desarrollada por Iberdrola, considerada la mayor instalación de este tipo en Europa. Su enorme capacidad instalada alcanza los 500 megavatios pico, consolidándola como un referente energético continental.

La central tiene la capacidad de abastecer con energía limpia a unas 250.000 personas, una cifra que supera la población conjunta de ciudades como Cáceres y Badajoz. Además, su actividad permite evitar la emisión anual de 215.000 toneladas de dióxido de carbono.

El proyecto ocupa una extensión cercana a las 1.000 hectáreas y genera aproximadamente 832 gigavatios hora al año. Para lograrlo, cuenta con más de 1,4 millones de paneles fotovoltaicos distribuidos estratégicamente en toda la superficie de la planta.

Estas placas están instaladas sobre unas 288.000 cimentaciones y suman un peso total de 12.100 toneladas. La infraestructura incluye también 115 inversores encargados de transformar la energía generada en electricidad apta para su uso en la red convencional.

España y energía solar

Además, la instalación dispone de más de 2.000 kilómetros de cableado de media y baja tensión. Toda la energía producida se transporta hasta la subestación de Bienvenida, de 400 kilovoltios, desde donde se distribuye al sistema eléctrico.

El desarrollo de este tipo de proyectos responde al impulso de España por acelerar la transición energética. Gracias a sus condiciones geográficas y a la abundancia de radiación solar, nuestro país se posiciona como un territorio ideal para la expansión de la energía fotovoltaica.

La energía solar aprovecha la radiación del sol mediante el efecto fotoeléctrico, que permite generar electricidad cuando ciertos materiales absorben luz y liberan electrones. Este proceso es la base del funcionamiento de los paneles solares modernos.

En España, el crecimiento de estas instalaciones no solo contribuye a reducir las emisiones contaminantes, sino que también impulsa la innovación tecnológica y la creación de empleo. Tanto grandes plantas como sistemas de autoconsumo están cada vez más presentes.