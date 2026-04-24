España halla en Egipto una tumba romana con una momia de hace 1.600 euros enterrada con ‘La Ilíada’ de Homero

Las claves

Las claves Generado con IA Arqueólogos españoles han hallado en Oxirrinco (Egipto) una tumba romana de 1.600 años con una momia que contenía un papiro con un fragmento de La Ilíada de Homero. El papiro descubierto pertenece al libro II de La Ilíada, específicamente al "Catálogo de las naves", un pasaje de gran relevancia en la literatura clásica. Es la primera vez que se encuentra un texto literario, y no mágico o ritual, integrado en el proceso de momificación en Egipto romano. El hallazgo refuerza la idea de una cultura funeraria híbrida en Oxirrinco, donde se mezclaban tradiciones egipcias, griegas y romanas, como muestran también otros objetos rituales encontrados en la tumba.

Egipto ha vuelto a colocar a Oxirrinco en el centro del mapa arqueológico con un hallazgo que parece diseñado para un gran titular y que, además, lleva firma española. La Universitat de Barcelona anunció el descubrimiento de un papiro con un fragmento de La Ilíada dentro de una momia hallada en una tumba romana de unos 1.600 años.

La campaña de excavación se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2025 en Al Bahnasa, la antigua Oxirrinco. El descubrimiento se produjo en la tumba 65 del sector 22, dentro de una necrópolis romana con cámaras funerarias de piedra caliza, sarcófagos de madera y varias momias envueltas en telas decoradas. La misión, dirigida por Maite Mascort y Esther Pons, trabaja en Oxirrinco desde hace décadas junto a las autoridades egipcias.

Lo que más ha llamado la atención es, naturalmente, el papiro. Según la Universitat de Barcelona, el texto pertenece al libro II de La Ilíada, en concreto al célebre “Catálogo de las naves”, el pasaje en el que Homero enumera las fuerzas griegas que marcharon hacia Troya. No es un texto cualquiera dentro de la tradición clásica.

La verdadera importancia del hallazgo está en el contexto funerario. Los investigadores explican que ya habían aparecido antes papiros griegos incorporados a la momificación, doblados, sellados y colocados en zonas como el pecho o la pelvis, pero su contenido era principalmente mágico o ritual. Esta es la primera vez que emerge un texto literario en ese uso.

Eso abre una línea de interpretación especialmente sugerente. La presencia de Homero dentro de una momia no implica necesariamente que el difunto fuera un lector refinado, pero sí apunta a la circulación y reutilización de literatura griega en el Egipto romano. También refuerza la idea de una cultura funeraria híbrida, donde convivían tradiciones egipcias, griegas y romanas.

Dos culturas que se mezclaron

El resto de la tumba encaja precisamente con esa mezcla cultural. La excavación sacó a la luz tres lenguas de oro y una de cobre, piezas rituales vinculadas a la creencia de que el difunto debía poder hablar en el más allá. También aparecieron restos de pan de ofrenda, figurillas y señales de una preparación funeraria muy elaborada.

La necrópolis, además, no ofreció una única forma de enterramiento. Junto a las momias aparecieron restos cremados depositados en recipientes, huesos de bebés, un cráneo de felino y evidencias de saqueos antiguos. Esa variedad sugiere un paisaje funerario complejo, lejos de una práctica uniforme, y confirma que Oxirrinco seguía siendo un espacio de mestizaje durante la etapa romana.

También conviene recordar dónde ha aparecido todo esto. Oxirrinco es uno de los yacimientos más valiosos del Mediterráneo para estudiar el Egipto grecorromano, famoso desde el siglo XIX por la enorme cantidad de papiros recuperados allí. Precisamente por eso, encontrar ahora un fragmento homérico dentro de una momia resulta todavía más singular.