China rompe las normas: diseñan un robot que supera el récord humano en media maratón por más de 7 minutos

Las claves

Las claves Generado con IA Un robot humanoide autónomo diseñado en China completó una media maratón en 50 minutos y 26 segundos, superando el récord humano por casi siete minutos. La carrera se realizó en Pekín con la participación de más de un centenar de robots de 76 instituciones chinas, compitiendo en circuitos separados de los corredores humanos. El robot de Honor utilizó inteligencia artificial para ajustar su zancada y mantener el equilibrio, demostrando avances en autonomía y rendimiento gracias a sistemas de refrigeración y piernas largas. A pesar del hito, algunos robots sufrieron caídas o necesitaron asistencia técnica, mostrando que la fiabilidad sigue siendo un desafío en la robótica avanzada.

La frontera entre capacidades humanas y máquinas vuelve a tambalearse con un nuevo hito que llega desde China. La robótica da un salto inesperado al conquistar una de las pruebas más exigentes del atletismo.

Un robot humanoide autónomo ha logrado completar una media maratón en 50 minutos y 26 segundos, superando el mejor registro humano por casi siete minutos. La marca deja atrás el anterior récord de 57:20 del atleta olímpico Jacob Kiplimo.

El avance resulta aún más llamativo si se compara con el rendimiento reciente de estas máquinas. Hace apenas un año, el robot más rápido necesitaba dos horas y media para cubrir la misma distancia de 21 kilómetros.

La prueba se celebró en la zona tecnológica E-Town de Pekín, donde participaron más de un centenar de robots desarrollados por 76 instituciones chinas. Para evitar riesgos, compitieron en circuitos independientes de los 12.000 corredores humanos presentes.

Detrás del logro se encuentra la empresa Honor, conocida por su actividad en el sector de los smartphones. Su robot fue diseñado con piernas largas, sistemas avanzados de equilibrio y un mecanismo de refrigeración líquida para mantener el rendimiento.

Hito robótico

Este humanoide, además, funcionó de forma completamente autónoma gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Durante la carrera, fue capaz de ajustar su zancada, reaccionar al terreno y mantener la estabilidad sin intervención humana directa.

Curiosamente, Honor presentó también un modelo controlado a distancia que completó la prueba en 48 minutos y 19 segundos. Sin embargo, el protagonismo recayó en los robots impulsados por inteligencia artificial, considerados el verdadero avance tecnológico.

A pesar del éxito, la competición dejó claro que la tecnología aún tiene margen de mejora. Varios robots sufrieron caídas, desviaciones o necesitaron asistencia técnica, lo que evidencia que la fiabilidad sigue siendo un reto importante.

Este tipo de exhibiciones se enmarca dentro de la estrategia china para liderar el desarrollo de la robótica avanzada. Las máquinas ya dominan disciplinas como el baile, el parkour o las artes marciales, y ahora también destacan en resistencia física.

El resultado sugiere que, en condiciones controladas, los robots pueden superar a los humanos en tareas físicas concretas. Sin embargo, las personas siguen teniendo ventaja en habilidades complejas, como la interacción social o la manipulación precisa.

La imagen de un robot cruzando la meta antes que atletas de élite plantea nuevas preguntas sobre el futuro. La posibilidad de que las máquinas redefinan los límites físicos humanos ya no parece ciencia ficción.