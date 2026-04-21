La dracunculosis será la 2ª enfermedad erradicada de la Historia: los casos del 'gusano de Guinea' caen un 99% en 40 años

La dracunculosis está cerca de ser la segunda enfermedad erradicada de la historia, después de la viruela.

No existen vacunas ni tratamientos: la prevención se basa en filtrar y tratar el agua antes de beberla.

En 2025, solo se han registrado 10 casos de la enfermedad, localizados en Sudán del Sur, Chad y Etiopía.

La dracunculosis, causada por el 'gusano de Guinea', ha reducido sus casos en un 99,99% en los últimos 40 años.

El ex presidente centenario de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció justo antes de que diera comienzo el año 2025. Y, por desgracia, no ha podido ver cómo en ese año uno de sus sueños se acercaba a cumplirse.

The Carter Center, la plataforma que creó para promover la paz y la democracia en el mundo, ha declarado que 2025 ha sido el año en el que se ha producido el menor número de casos de dracunculosis.

La dracunculosis, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad incapacitante, rara vez mortal, que causa el gusano de Guinea (Dracunculus medinensis) que vive en aguas estancadas.

En la década de 1980 se producían 3,5 millones de casos en países de África y Asia en los que la falta de fuentes de agua segura empujaban a la población a tener que utilizar estas aguas contaminadas.

Sin embargo, The Carter Center ha anunciado orgulloso que tan sólo se han producido 10 casos en 2025 y que la dracunculosis está muy cerca de ser la segunda enfermedad en ser erradicada, después de la viruela en 1980.

Los 10 últimos casos de esta enfermedad se han producido en Sudán del Sur, Chad y Etiopía. Por su parte, Angola, Camerún, la República Centroafricana y Mali han cumplido dos años sin casos de la enfermedad.

Sin duda, la dracunculosis va camino de su extinción, pero los científicos recomiendan ser cautos. Y no sólo porque puedan estar pasando algunos casos desapercibidos, sino porque el período de incubación de la enfermedad es largo.

Desde que una persona bebe agua contaminada hasta que desarrolla la enfermedad puede transcurrir un año completo. La OMS explica que el agua que provoca esta enfermedad suele contener pulgas de agua que transportan larvas del gusano de Guinea.

Cuando se bebe, "las pulgas mueren en el estómago pero liberan sus larvas infectivas, que atraviesan la pared intestinal y migran por el cuerpo", explica el organismo. A partir de entonces, se desarrolla una hembra que es fecundada.

Caída del 99,99%

La hembra del gusano de Guinea puede llegar a medir entre 60 centímetros y un metro, The Carter Center la describe como parecida a un espagueti. Viaja por el cuerpo debajo de la piel, pero suele tener un destino predilecto: los pies.

En esa región forma una ampolla extremadamente dolorosa, hasta el punto de incapacitar a la persona. Esta bolsa termina por romperse para que las larvas salgan al exterior y esto provoca una sensación de quemazón.

Y aquí viene la trampa del gusano de Guinea. Para aliviar esta quemazón, las personas que la padecen suelen sumergir los pies en agua. Ese dolor ardiente al salir del cuerpo da nombre al gusano: dracunculus, por dragón.

Liberadas las larvas en el agua, vuelven a ser ingeridas por pulgas acuáticas. Los humanos beben ese agua y vuelve a producirse el ciclo que tanto la OMS como The Carter Center llevan más de cuatro décadas intentando cortar.

No existen ni vacunas ni tratamientos contra el gusano de Guinea, sólo educar en la necesidad de filtrar y tratar el agua antes de beberla. Pero, además, también es importante vigilar a los animales.

El Dracunculus medinensis también es capaz de infectar animales como los perros, tal y como explica The Carter Center. Pero, aunque parece difícil controlar que estos animales no beban agua contaminada, la organización ya ha certificado 200 países sin el gusano de Guinea.

Sólo quedan seis más por certificar. Desde que el proyecto de The Carter Center comenzó en 1986 la presencia del gusano de Guinea se ha reducido un 99,99%. Y para conseguirlo se han utilizado múltiples recursos.

Desde productos capaces de eliminar las larvas hasta sencillos filtros de tela que pueden eliminar de las fuentes de agua las larvas peligrosas. También existen otros inventos más sofisticados como pajitas personales capaces de filtrar el agua.

Desde el año 1980, cuando la viruela fue declarada erradicada, no ha vuelto a producirse la completa desaparición de una enfermedad. Ahora, la cuenta atrás para la dracunculosis está cada vez más cerca de terminar.