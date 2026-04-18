España halla la alternativa para almacenar energía: transforma una pequeña presa en una 'megabatería' de 280 MW

Imagen de archivo de este embalse situado en el norte peninsular.

Las claves

Las claves Generado con IA España transformará la presa de Navamuño (Salamanca) en una 'megabatería' hidráulica de 280 MW para almacenar energía y estabilizar la red. El sistema utilizará bombeo reversible para aprovechar excedentes renovables y liberar energía en momentos de alta demanda. El proyecto busca minimizar el impacto ambiental y dinamizar la economía local, además de ofrecer una solución eficiente y duradera frente a otras tecnologías de almacenamiento. La iniciativa está respaldada por el Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía y responde a la urgencia de fortalecer la seguridad eléctrica nacional.

El apagón que sufrió España en abril del año pasado demostró que cuando falla la red no sólo afecta a la luz, sino que también pueden verse implicados otros servicios básicos. La recuperación entonces se llevó a cabo de manera progresiva, sin conocer aún cuál fue la causa.

No obstante, desde el Ministerio para la Transición Ecológica han tomado una decisión importante que implica a uno de los factores clave de la transición energética como es el almacenamiento.

Así ha quedado reflejado al menos en el borrador del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía (PNAHE). En él, aparece la pequeña presa salmantina de Navamuño como pieza fundamental para garantizar la estabilidad eléctrica ante futuros apagones.

Este ambicioso plan busca transformar instalaciones convencionales en infraestructuras reversibles de última generación. El objetivo es aprovechar los excedentes de las fuentes renovables, como la eólica o la solar, para su aprovechamiento posterior.

Un cambio sin precedentes

La metamorfosis de Navamuño implica un salto tecnológico sin precedentes para la provincia de Salamanca. El proyecto contempla una potencia instalada de 280 megavatios, convirtiéndola en una auténtica megabatería capaz de inyectar energía masiva a la red nacional.

El funcionamiento se basa en un sistema de bombeo que conecta dos vasos a distintas alturas. Durante las horas de baja demanda, el agua sube al depósito superior, almacenando energía potencial que se libera rápidamente cuando el consumo escala.

Ubicada en el término municipal de Candelario, esta presa tradicionalmente destinada al abastecimiento urbano cobrará ahora una nueva dimensión industrial. Su ubicación geográfica y orografía resultan ideales para implementar esta tecnología que España requiere con urgencia.

No se trata de una obra aislada, sino de un pilar dentro de la soberanía energética europea. Frente a la intermitencia de las placas solares o los molinos, Navamuño ofrece una respuesta gestionable, inmediata y robusta para evitar fallos críticos.

La inclusión en el PNAHE garantiza que el proyecto cuente con el respaldo institucional necesario para su desarrollo. Estas instalaciones, además, son las más eficientes actualmente para guardar grandes cantidades de electricidad de una forma sostenible.

A pesar del impacto operativo, el diseño busca minimizar la huella ambiental en el entorno bejarano. La infraestructura aprovechará las instalaciones existentes para reducir las obras de construcción, integrando la tecnología hidráulica de vanguardia sin dañar el valioso paisaje.

A diferencia del litio, las centrales de bombeo como Navamuño no sufren degradación con el tiempo. Su vida útil es extremadamente larga, convirtiéndose en la opción más rentable y segura para gestionar el almacenamiento energético a gran escala nacional.

La ejecución de este ambicioso plan estatal también supondrá un importante revulsivo económico para la comarca de Béjar. Se prevé que la creación de empleo dinamice ahora una zona que lucha activamente contra la despoblación mediante potentes proyectos industriales.

El horizonte temporal para la puesta en marcha de esta megabatería bejarana se sitúa en los próximos años, según el borrador oficial. La urgencia climática obliga a acelerar los plazos para disponer de una red eléctrica resiliente y segura.