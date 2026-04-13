Los expertos coinciden: la expansión del lobo hacia el sur de España es vital para el equilibrio del Mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA La expansión del lobo en el sur de España es considerada esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos. El lobo regula las poblaciones de grandes herbívoros y previene el sobrepastoreo, lo que favorece la regeneración de la vegetación y la biodiversidad. Al cazar animales enfermos o débiles, el lobo ayuda a frenar enfermedades que pueden afectar tanto al ganado como a los seres humanos. La presencia del lobo reaviva conflictos en el mundo rural, donde se debate sobre la necesidad de nuevas medidas para regular su número y proteger el modo de vida tradicional.

A pesar de que la presencia y expansión del lobo por España suele generar controversia, los expertos coinciden: su crecimiento en el sur del país es vital para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos y hay que cuidar y proteger su presencia, siempre con las medidas de seguridad adecuadas.

Los lobos ejercen un papel de arquitectos naturales al regular las poblaciones de grandes herbívoros como ciervos y jabalíes. La presión selectiva impide el sobrepastoreo, permitiendo que la vegetación se regenere y mejorando la biodiversidad de los montes, un proceso que conocemos como cascada trófica, porque beneficia a gran parte de la fauna y flora.

Además, la especie realiza también funciones de "agente sanitario" para el medio. Al cazar preferentemente ejemplares enfermos, viejos o débiles, contribuye de forma decisiva a frenar la propagación de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina -que ahora mismo está invadiendo Collserola, por ejemplo-.

Se trata de una función realmente importante que no solamente reduce de manera significativa el riesgo de transmisión de patógenos al ganado doméstico, sino también a los seres humanos, puesto que determinadas infecciones pueden acabar llegando a las personas y eso pondría en peligro la salud pública.

El lobo mantiene el equilibrio.

El lobo, la clave del equilibrio del Mediterráneo

Ahora bien, aunque los expertos estén de acuerdo en que su presencia es claramente determinante en múltiples factores, el regreso del lobo a territorios como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura ha reavivado un complicado conflicto social.

La ganadería, en estas áreas del país, había perdido las prácticas tradicionales de defensa, como el uso de mastines o el cierre nocturno de rebaños en algunos casos, y por tanto el sector primario advierte que la expansión sin control estricto de población pone en peligro el modo de vida rural tradicional -y por consiguiente la viabilidad económica de la misma-.

El estatus actual del lobo se encuentra en un momento de transición. Mientras el animal se expande por España con nuevas camadas y feudos, muchos señalan que habría que establecer nuevas medidas para regularizar su número total de ejemplares.

No obstante, la especie está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que su caza está terminantemente prohibida ahora mismo. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la opción de rebajar su nivel de protección para ofrecer una mayor flexibilidad a los gobiernos de cara a gestionar este tipo de conflictos.

Pero, de momento, habrá que coexistir de la mejor manera posible mediante prevención de riesgos, estableciendo pautas de defensa.