Egipto cambia de rumbo: halla un pozo petrolífero calculado en 130 millones de barriles tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

Imagen de archivo de un yacimiento de petróleo en Egipto. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Egipto y la compañía ENI han descubierto un importante yacimiento de petróleo y gas frente a la costa egipcia, estimado en 130 millones de barriles de condensados de petróleo. El yacimiento de Temsah contiene además unos 2 billones de pies cúbicos de gas natural, en un contexto de encarecimiento del combustible por la tensión en Oriente Medio. El hallazgo busca reforzar la producción nacional de hidrocarburos, reducir importaciones y compensar la disminución de reservas locales, tras el fuerte aumento en la factura energética del país. Este descubrimiento se suma a otros recientes en Egipto, como el hallazgo en el desierto occidental junto a Apache Corporation y el histórico yacimiento de Zohr en el Mediterráneo.

Pese a la llegada de un alto el fuego, los ataques de Estados Unidos a Irán han provocado que el precio del gas natural se haya disparado. En paralelo, algunos países han anunciado importantes hallazgos de este combustible que se ha vuelto tan cotizado en los últimos meses.

El último en hacerlo ha sido Egipto y el gigante italiano del sector energético ENI, que dieron a conocer este martes un descubrimiento "significativo" de gas natural que se encuentra frente al litoral del país norteafricano, con gran dependencia de las importaciones de carburante.

Según ha comunicado la propia compañía en un comunicado, las estimaciones preliminares apuntan a unos 2 billones de pies cúbicos de gas en el yacimiento de petróleo y gas de Temash, que se sitúa en el Mediterráneo oriental.

El Ministerio del Petróleo egipcio ha afirmado que el hallazgo incluye 130 millones de barriles de condensados de petróleo. Forma parte de un conjunto de medidas de este país para apoyar una mayor producción, reducir la factura de las importaciones y compensar la disminución natural.

Aumento de las importaciones

Debido al conflicto en Oriente Medio, el suministro de gas natural de Qatar e Israel a Egipto se ha visto alterado en gran medida. Por ello, desde El Cairo se han tomado decisiones con el objetivo de ahorrar energía.

Las tiendas, por ejemplo, deben cerrar antes de tiempo, mientras que los precios del carburante han aumentado y se ha puesto freno a proyectos gubernamentales.

Según los cálculos del Gobierno, la guerra ha hecho que la factura de las importaciones de gas natural se triplicara, pasando de 479 millones de euros a 1.412 millones de euros al mes.

El descubrimiento protagonizado por Egipto no es el único del país en lo que va de año: el mes pasado también anunció otro hallazgo en su desierto occidental; en este caso, junto con la compañía Apache Corporation, que produciría 26 millones de pies cúbicos al día.

Hace una década el país también fue protagonista por el descubrimiento frente a las costas egipcias del yacimiento de Zohr, las mayores reservas de gas del Mediterráneo, estimadas en 30 billones de pies cúbicos.

Este hallazgo llevó a pensar que Egipto podría ser autosuficiente e incluso convertirse en un importante exportador de ese combustible.

Sin embargo, en los últimos años el país se ha posicionado como un centro de procesamiento y exportación, utilizando terminales egipcias de licuefacción para transportar gas marítimo procedente de otros países como, por ejemplo, Chipre.

Para saber si el yacimiento de Temsah es lo suficientemente amplio como para aliviar en gran medida las tensiones energéticas que vive el país dependerá de la velocidad con la que pueda entrar en producción y, además, de hasta cuándo se pueda prolongar la guerra.