Francia cambia el destino de una de las Siete Maravillas: hallan restos perdidos hace 1.700 años en las profundidades

Las claves nuevo Generado con IA Arqueólogos han recuperado 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría, ocultos bajo el mar durante casi 1.700 años. El hallazgo permite recrear con gran exactitud la estructura original del Faro, una de las siete maravillas del mundo antiguo. El uso de tecnologías de escaneo digital ha facilitado la reconstrucción virtual de la mítica torre, revolucionando el conocimiento sobre su arquitectura. Este descubrimiento supone un avance clave para desvelar nuevos misterios sobre la ingeniería y la historia del emblemático faro egipcio.

Tras casi 1.700 años ocultos bajo las aguas del Mediterráneo, los restos del legendario Faro de Alejandría han vuelto a ver la luz, marcando uno de los hitos arqueológicos más importantes de la década. Hasta ahora, la Gran Pirámide de Giza era la única de las siete maravillas antiguas que resistía el paso del tiempo, pero todo ha cambiado con este hallazgo.

Un equipo internacional de expertos, liderado por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), ha logrado recuperar hasta 22 bloques monumentales de unas 80 toneladas pertenecientes a esta Maravilla del Mundo Antiguo, que hasta ahora permanecía en las profundidades.

Con la investigación localizada en la zona portuaria de la ciudad egipcia, se marca un paso definitivo para descifrar la arquitectura de la mítica torre que sirvió como guía para los navegantes durante siglos.

El Faro de Alejandría, construido en el siglo III a.C. en la isla de Faro (Egipto) y con 100 metros de altura, guiaba a los barcos al puerto comercial más importante del Mediterráneo mediante un fuego constante en su cima hasta ser destruido por terremotos en el siglo XIV. Ahora, esta colosal estructura "resurge" para abrir un nuevo capítulo en la historia.

Encuentran nuevos restos del Faro de Alejandría.

El Faro de Alejandría "renace"

Esta operación de rescate no solo se limita a la extracción física de las piezas, sino que se apoya en tecnologías de escaneo digital de última generación para reconstruir virtualmente la estructura original: ahora se puede ver mejor que nunca cómo era esta colosal estructura que aún fascina a historiadores y expertos de todo el mundo.

Gracias al proyecto PHAROS, los arqueólogos ahora cuentan con la evidencia necesaria para recrear con exactitud el diseño de la torre antes de que fuera derribada por una serie de terremotos entre los siglos X y XIV. Es decir, que la imagen que se tiene, y tendrá, ahora de la estructura será prácticamente perfecta.

Este avance promete transformar lo que sabemos sobre la ingeniería de la antigüedad y devolver simbólicamente a la vida a uno de los monumentos más emblemáticos de la historia, que hasta la fecha permanecía descansando en las aguas del Mediterráneo.

Aunque la existencia de ruinas en la zona se conocía desde 1968, y hubo excavaciones importantes en los años 90 dirigidas por Jean-Yves Empereur, estas nuevas extracciones y estudios tecnológicos representan un avance significativo en la reconstrucción histórica de la estructura.

Esto, sin duda, representa uno de los contactos físicos más directos que hemos tenido en siglos con una de las estructuras más enigmáticas de la antigüedad, por lo que seguro que se desvelan nuevos misterios sobre el Faro de Alejandría.