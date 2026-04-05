La ciudad española Patrimonio de la Humanidad con el mayor museo vivo de geología kárstica: se formó hace 250 M de años

El paisaje kárstico que se ha creado en este paraje natural es similar al que se puede encontrar en el Torcal de Antequera. Shutterstock

Las claves nuevo Generado con IA Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1996, destaca por su entorno natural y arquitectura medieval bien conservada. A solo 30 km de Cuenca se encuentra la Ciudad Encantada, el mayor museo vivo de geología kárstica de España. Las formaciones rocosas de la Ciudad Encantada se originaron hace 250 millones de años bajo el mar de Tetis por acumulación de carbonato cálcico. La erosión por agua y fenómenos atmosféricos ha creado curiosas formas en la caliza, haciendo de la zona un referente geológico.

Andalucía es la comunidad autónoma en España con más ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con un total de tres. Le sigue, con sólo una menos, Castilla-La Mancha, donde la lista la completan Toledo y Cuenca.

La más reciente es esta última, cuyo reconocimiento llegó en 1996. Se valoró por ser un ejemplo excepcional de ciudad fortificada medieval que mantiene intacto su entorno natural y su arquitectura civil y religiosa entre los siglos XII y XVIII. Sin embargo, la ciudad castellano-manchega guarda más secretos.

A sólo 30 kilómetros se encuentra el que es considerado como el mayor museo vivo en España de geología kárstica, como se conoce al tipo de relieve modelado por la disolución química de rocas solubles debido a la acción del agua ligeramente ácida.

Se trata de la Ciudad Encantada, un paraje cuyo recorrido es de apenas unos tres kilómetros. Además, cuenta con distintas paradas en las que se hace referencia a las características de estas formaciones rocosas, que van desde un tobogán hasta un perro.

Bancos de carbonato cálcico

Su origen geológico se remonta a hace 250 millones de años; en concreto, a lo largo del periodo Cretácico. En esta época, toda esta vasta región ibérica permanecía oculta y sumergida bajo las profundas aguas del mar de Tetis, que cubría gran parte de lo que hoy es la península Ibérica.

Se trataba de una zona de aguas tranquilas en la que llegó a existir una importante deposición de sales, sobre todo carbonato cálcico, provenientes de los esqueletos de los animales de la zona y de la porción disuelta en el agua.

Estos bancos de carbonato cálcico se convirtieron en piedra caliza, por lo que quedaron expuestos tanto a fenómenos atmosféricos como a la propia acción de los seres vivos, que fue lo que terminó erosionando la roca de forma progresiva.

Este tipo de roca es tan permeable que permite la infiltración del agua de lluvia, que es la que la disuelve e incrementa todavía más su porosidad y forma en su interior galerías, que son las que dan como resultado las formaciones de karst como las que encuentran en la Ciudad Encantada.

El paraje se ubica en la Serranía de Cuenca, donde la roca predominante es la caliza, aunque el abanico geológico va desde el Triásico hasta el Terciario. Esta erosión kárstica la ha convertido en una zona de gran valor desde el punto de vista geológico, pues se hallan representadas innumerables formas de este proceso.

En este territorio son comunes otros tipos de líticos. Uno de los más destacados es la arenisca roja de Bundsandstein, en la que los peculiares procesos erosivos han dado lugar a formas curiosas como las que se encuentran en la zona de Cañete y Boninches.

En otros puntos de la provincia se han registrado afloramientos salinos de Keuper, que han propiciado explotaciones de la sal como la que se localiza en las Salinas del Manzano.