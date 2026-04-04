Libia cambia de rumbo: hallan dos yacimientos de gas de más de 28.000 millones de m³ frente a la costa del país

Imagen de archivo de una plataforma marina de extracción de gas offshore en Ecuador. EFE Gerardo Menoscal

Las claves nuevo Generado con IA Libia ha descubierto dos yacimientos de gas con más de 28.000 millones de m³ frente a su costa mediterránea. Los yacimientos, Bahr Essalam Sur 2 y 3, están cerca de infraestructuras ya operativas, lo que permitirá una rápida explotación. El hallazgo fortalece la posición de Libia como proveedor energético para Europa, especialmente Italia, y favorecerá nuevas inversiones. La exploración ha sido liderada por la italiana Eni, que retomó sus operaciones en 2024 tras una década de interrupciones.

Libia se ha vuelto a situar en el mapa energético internacional tras anunciar el descubrimiento de dos nuevas estructuras de gas y condensados en aguas del Mediterráneo, un hallazgo que podría reconfigurar el equilibrio energético en el norte de África.

El descubrimiento se ha producido en las estructuras Bahr Essalam Sur 2 y Bahr Essalam Sur 3, ubicadas a unos 85 kilómetros de la costa libia, en una zona estratégica por su proximidad a infraestructuras ya operativas del país.

Las estimaciones preliminares apuntan a que ambos yacimientos contienen más de 28.000 millones de metros cúbicos de gas "in situ", una cifra que los sitúa como uno de los hallazgos más relevantes en la región en los últimos años.

Los trabajos de perforación, realizados en el marco de una campaña exploratoria reactivada recientemente, han permitido confirmar la presencia de gas en la Formación Metlaoui, considerada el principal reservorio productivo de la zona y clave en la industria gasística libia.

Una explotación más eficiente

Además, las pruebas de producción realizadas en uno de los pozos han evidenciado la alta calidad del yacimiento, un factor determinante para acelerar su desarrollo y garantizar su viabilidad técnica y económica en un contexto energético global exigente.

Uno de los elementos que más valor aporta a este descubrimiento es su cercanía al campo Bahr Essalam, el mayor yacimiento offshore del país en funcionamiento desde 2005, lo que permitirá una rápida conexión a las instalaciones existentes.

Este factor reducirá significativamente los costes de desarrollo y acortará los plazos de entrada en producción, favoreciendo una explotación más eficiente de los recursos y reforzando la posición de Libia como proveedor energético en el Mediterráneo.

El gas extraído no solo abastecerá el mercado doméstico libio, sino que también se destinará a la exportación hacia Europa, especialmente a Italia, consolidando así los lazos energéticos entre ambos países y reforzando la seguridad de suministro regional.

El hallazgo se enmarca en un contexto de reactivación del sector energético libio tras años de inestabilidad política, en los que la exploración de hidrocarburos había quedado prácticamente paralizada, frenando el potencial del país como actor clave en el mercado global.

Eni, presente en Libia desde 1959, retomó sus actividades exploratorias en 2024 tras una década de interrupciones, reafirmando su compromiso con el desarrollo energético del país y su papel como principal operador internacional en la región.

Este nuevo descubrimiento refuerza la estrategia de la compañía italiana de apostar por el gas como fuente de transición energética, en línea con los objetivos europeos de reducción de emisiones y diversificación de suministros frente a escenarios geopolíticos inciertos.

Con estos nuevos recursos, Libia no solo recupera protagonismo en el tablero energético internacional, sino que también abre la puerta a nuevas inversiones y proyectos que podrían transformar su economía en los próximos años.