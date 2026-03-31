La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que conserva un sistema hídrico de 16 km: ha estado funcionando 2.000 años

Detalle de uno de los arcos que componen este monumento, en una imagen de archivo. Pablo Martín EFE

Las claves nuevo Generado con IA El acueducto de Segovia, Patrimonio de la Humanidad desde 1985, conserva un sistema hídrico de 16 km que funcionó durante casi 2.000 años. Su estructura de sillares de granito ensamblados sin argamasa permitió un equilibrio y durabilidad excepcionales, manteniéndose en uso hasta el siglo XX. El acueducto no solo es un símbolo, sino una infraestructura completa de captación, conducción y distribución de agua, esencial para la vida urbana romana. La ingeniería del acueducto sigue inspirando estudios sobre sostenibilidad y gestión hídrica eficiente en la actualidad.

La ingeniería romana no solo buscaba la estética, sino la supervivencia urbana mediante infraestructuras vitales. En España contamos con varios ejemplos, pero el máximo exponente es incluso declarado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1985.

Estamos hablando del acueducto de Segovia, que ha mantenido su funcionalidad hidráulica en activo hasta el último tercio del siglo pasado, con un sistema que nace en el río Frío, a más de 16 kilómetros de la ciudad, siendo todo un modelo por su precisión técnica.

La clave del acueducto está en su diseño. Los romanos levantaron la estructura con sillares de granito colocados sin argamasa, encajados con una exactitud que permitió que el conjunto se sostuviera por su propio equilibrio durante siglos.

El agua recorría un trazado cuidadosamente calculado, con una pendiente suave que aprovechaba la gravedad para mantener el flujo constante hasta las fuentes, aljibes y usos públicos de la ciudad. Esa eficiencia aún asombra porque combina resistencia, funcionalidad y economía de medios.

Infraestructura antes que símbolo

La parte más visible, la arquería que cruza el centro urbano, es solo la cara más conocida de un sistema más amplio. Bajo esa imagen icónica había una red hidráulica completa, con captación, conducción, decantación y distribución, pensada para sostener la vida de la Segovia romana.

Esa continuidad ayuda a entender por qué el acueducto no se contempla solo como una ruina monumental, sino como una tecnología de larga duración. Fue una infraestructura civil antes que un símbolo, y precisamente por eso su conservación resulta tan excepcional.

Segovia convirtió esa herencia en una de sus principales señas de identidad. La protección patrimonial no solo preserva un icono, sino también el relato de cómo una ciudad creció alrededor de una solución técnica que siguió siendo útil durante generaciones.

La progresiva sustitución del sistema por redes modernas respondió a nuevas exigencias sanitarias y tecnológicas, aunque su legado sigue siendo objeto de estudio en disciplinas como la ingeniería civil, la arqueología y la historia de la tecnología.

En un momento en que la gestión hídrica se sitúa en el centro del debate global, esta obra romana recuerda que la innovación no siempre implica complejidad tecnológica, sino también eficiencia, durabilidad y una profunda comprensión del entorno natural disponible.

Además de atraer a millones de visitantes, también funciona como una especie de laboratorio histórico. Y es que ofrece claves sobre cómo las soluciones del pasado pueden inspirar modelos sostenibles en un contexto de creciente preocupación por el agua.

Este majestuoso monumento perdurará eternamente como un testimonio imborrable de lo que es capaz de hacer el ser humano, recordando a las futuras generaciones la suprema importancia de preservar cuidadosamente las obras maestras que continúan marcando nuestro presente.