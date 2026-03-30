México intenta salvar sus aguas: la amenaza del derrame de petróleo que se extiende por el golfo que comparte con EEUU

Las claves nuevo Generado con IA El derrame de petróleo en el Golfo de México afecta gravemente a comunidades costeras de Veracruz, paralizando la pesca y dejando a decenas de familias sin ingresos. La laguna del Ostión y otras zonas presentan contaminación visible y prohibición de venta de mariscos por riesgo sanitario, impactando también a comerciantes y agricultores locales. Restos de hidrocarburo persisten en el agua y el fondo marino, dificultando la limpieza y extendiendo la amenaza sobre los ecosistemas, mientras algunos vecinos intentan limpiar sin protección ni protocolo adecuado. El derrame ya afecta más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco, y ha alcanzado el río Pánuco, con efectos ecológicos y económicos que podrían prolongarse durante meses.

El derrame de petróleo en el golfo de México ha desencadenado una crisis ambiental y social de gran alcance que afecta especialmente a comunidades costeras de Veracruz, donde la contaminación avanza de forma silenciosa pero constante.

Aunque el crudo ya no siempre es visible en la superficie, sus efectos son evidentes en lugares como Pajapan, donde el agua presenta espuma oscura y la actividad pesquera ha quedado prácticamente paralizada.

La laguna del Ostión, uno de los principales motores económicos de la zona, se ha convertido en un entorno contaminado donde la pesca y la venta de mariscos han sido prohibidas por riesgo sanitario.

Esta situación ha dejado sin ingresos a decenas de familias que dependen exclusivamente del mar, tal y como relata El País, generando un impacto económico inmediato que se extiende también a comerciantes y agricultores de la región.

Los testimonios de los habitantes reflejan una realidad crítica, con mercados vacíos, productos que no se venden y una circulación de dinero prácticamente inexistente en las comunidades afectadas.

Protocolos de limpieza

Mientras tanto, restos de hidrocarburo siguen presentes en el agua y en el fondo marino, lo que dificulta las tareas de limpieza y prolonga la amenaza sobre los ecosistemas locales.

Ante la falta de intervención efectiva, algunos vecinos han intentado retirar el chapopote por su cuenta, sin protección adecuada ni conocimientos técnicos, lo que incrementa los riesgos ambientales y sanitarios.

Expertos en ecotoxicología advierten que la exposición a compuestos derivados del petróleo puede provocar problemas neurológicos, respiratorios y cutáneos, además de riesgos a largo plazo como enfermedades graves.

Las organizaciones ambientales insisten en que estas labores deben realizarse únicamente bajo protocolos oficiales, ya que una intervención inadecuada puede dispersar aún más el contaminante o enterrarlo en la arena.

El derrame ya afecta más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco y ha alcanzado incluso el río Pánuco, ampliando su impacto hacia nuevas zonas y ecosistemas interconectados.

Las autoridades han activado planes de contingencia y defienden que se están realizando tareas de limpieza, mientras empresas como Pemex niegan su responsabilidad en el origen del vertido.

Sin embargo, sobre el terreno persiste la sensación de abandono entre los habitantes, que denuncian la falta de apoyo económico y respuestas claras ante una crisis que amenaza su salud y su futuro.

El impacto ecológico podría prolongarse durante meses, afectando a la fauna marina, aves y actividades como el turismo, mientras la recuperación de la pesca dependerá de ciclos naturales todavía inciertos.